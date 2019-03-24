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В Гродно снесут около 30 ветхих домов. Начали с деревянного здания 30-х годов на улице Осипенко

25.03.2019 14:38 — Разное | Tut.by  
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В понедельник, 25 марта, рабочие приступили к разборке дома межвоенного периода на улице Осипенко. Жители улицы возмущены: здание в хорошем состоянии, оно входит в комплекс бывшей Учительской колонии, рассказывает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

До 1939 года в здании жили учителя. В советское время сюда заселились обычные рабочие. В 2015 году жителей отселили. После этого дом простаивал, но даже без жителей он был в удовлетворительном состоянии.

Историк Мечислав Супрон, который живет на улице Осипенко, считает, что после ремонта старый дом мог бы принять новых жильцов.

 — Я сам там быў адносна нядаўна: пабудова ў добрым стане. Не працякала і ніякіх праломінаў ў сцяне не было. Дом уваходзіць ва ўнікальны комплекс, які складаецца з сямі драўляных дамоў у стылі канструктывізму. Яны дайшлі да нас амаль у першапачатковым выглядзе.

Я шмат езджу па розных краінах, такія дамы там, наадварот, ратуюць, робяць розныя хостелы. У нас жа не жадаюць ратаваць такія пабудовы, улады нават шанцу не даюць і не выстаўляюць іх на продаж. А можа б знайшоўся чалавек і купіў бы гэты дом на Асіпенкі, упарадкаваў бы? — рассказал историк.


Фото: hrodna.life

Как сообщили в горисполкоме, в этом году в рамках санитарной чистки особое внимание сосредоточено на старых непригодных для проживания домах, которые решено снести. Таких зданий в Гродно примерно 30 штук. Два старых дома уже снесены на улице Левонабережной.


Снесут также гаражи на улице Дзержинского, где будут строить продолжение улицы Островского в направлении зоопарка.

 
Теги: Гродно
 
 
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В понедельник, 25 марта, рабочие приступили к разборке дома межвоенного периода на улице Осипенко. Жители улицы возмущены: здание в хорошем состоянии, оно входит в...
 
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