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Доллар и евро пошли в рост в понедельник
25.03.2019 14:36 — Разное | Ежедневник
фото: 64parallel.ru
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал позиции.
Американская валюта поднялась на 0,0119 пукта, до 2,1141 рубля за доллар. Евро подорожал на 0,0025, до 2,3904 рубля.
Российский рубль потерял 0,0079, курс составил до 3,2817 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал позиции.
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