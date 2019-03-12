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Профсоюзный прием граждан

25.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Профсоюзный прием граждан28 марта 2019 года с 13.00 до 15.00 на базе ГУК «Шарковщинский районный центр культуры» (г.п.Шарковщина, ул.Энгельса, 2, читальный зал районной библиотеки) состоится совместный профсоюзный прием граждан прокурором Шарковщинского района Ветюговым Андреем Борисовичем и главным правовым инспектором Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Зубрицкой Галиной Антоновной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Предварительная запись, консультации и вопросы в ходе приема можно задать по телефону: 8-033-3629281 либо отправив на электронный адрес shar_rfpb@mail.ru

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