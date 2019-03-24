Куда в Минске заходят Познер, Ани Лорак и Дудь? Даем список этих заведений

Каждый месяц мы публикуем подборки открывшихся заведений, Минска">пишем о тех, что закрылись, но не можем знать наверняка, кто туда ходит. «Афиша» изучила соцсети публичных персон и некоторые аккаунты заведений, чтобы рассказать, какие места Минска могут похвастаться известными гостями среди посетителей.
Café de Paris
Один из самых дорогих и престижных ресторанов Минска с улицы Карла Маркса ожидаемо привлекает внимание селебрити. Сюда заглядывает как белорусская модель Катя Коба, так и украинская певица Ани Лорак.
«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич зачекинилась в Union Coffee, а один из самых популярных белорусских YouTube-блогеров Влад Бумага — в «Мяте», где случайно встретил российского блогера Гусейна Гасанова.
Жена белорусского рэпера Макса Коржа Татьяна (еще ее вполне можно назвать Instagram-блогером — ее читает 130 тысяч человек) замечена в винном баре Svobody.4. А певица Лариса Грибалева — в ресторане Ember, что в гостинице DoubleTree by Hilton.
Модель Катя Коба так часто чекинится в минских заведениях, что в этой подборке вы увидите ее несколько раз. Вместе с еще более популярной в Instagram белоруской Дашей Март (1,3 миллиона подписчиков) они сфотографировались в заведении «Мама Стифлера». А другая популярная в Instagram белоруска Валерия Вивьер (топ-модель и актриса) предпочла ресторан «Дом».
Местный телеведущий Евгений Перлин, судя по аккаунту в Instagram, всем другим предпочел хоспер-паб Hops. А уже упомянутая блогер Даша Март — французское кафе-кондитерскую Paul с улицы Интернациональной.
Белорусские спортсмены и их супруги тоже любят ужинать в ресторанах Минска. Хоккеист Дмитрий Мелешко с женой Надеждой побывали в рыбном ресторане SeaFoodBa, а футболист Вячеслав Глеб с женой Ольгой любят бывать в ресторане Bergamo.