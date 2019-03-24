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Куда в Минске заходят Познер, Ани Лорак и Дудь? Даем список этих заведений

25.03.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Каждый месяц мы публикуем подборки открывшихся заведений, Минска">пишем о тех, что закрылись, но не можем знать наверняка, кто туда ходит. «Афиша» изучила соцсети публичных персон и некоторые аккаунты заведений, чтобы рассказать, какие места Минска могут похвастаться известными гостями среди посетителей.

Café de Paris

Один из самых дорогих и престижных ресторанов Минска с улицы Карла Маркса ожидаемо привлекает внимание селебрити. Сюда заглядывает как белорусская модель Катя Коба, так и украинская певица Ани Лорак.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 23 Ноя 2018 в 11:29 PST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 23 Ноя 2018 в 11:29 PST

Grand Cafe

Калибр звездных гостей в Grand Cafe точно не меньше, чем в Café de Paris. При случае сюда заходили журналист Владимир Познер и певец Стас Михайлов.

Union Coffee и «Мята»

«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич зачекинилась в Union Coffee, а один из самых популярных белорусских YouTube-блогеров Влад Бумага — в «Мяте», где случайно встретил российского блогера Гусейна Гасанова.

Bistro de Luxe

PR-менеджер и блогер из Минска Татьяна Курбат иногда заходит, например, в Bistro de Luxe. Здесь же можно встретить и Ильдара Хабибулина, минского ютубера с канала «Приятный Ильдар».

Svobody.4 и Ember

Жена белорусского рэпера Макса Коржа Татьяна (еще ее вполне можно назвать Instagram-блогером — ее читает 130 тысяч человек) замечена в винном баре Svobody.4. А певица Лариса Грибалева — в ресторане Ember, что в гостинице DoubleTree by Hilton.

«Хлестов бар» и Astoria Riverside

Певец Алексей Хлестов предсказуемо фотографируется в своем караоке «Хлестов бар». А его коллега по белорусской сцене Алена Ланская зачекинилась в ресторане на проспекте Победителей Astoria Riverside.

«Мама Стифлера» и «Дом»

Модель Катя Коба так часто чекинится в минских заведениях, что в этой подборке вы увидите ее несколько раз. Вместе с еще более популярной в Instagram белоруской Дашей Март (1,3 миллиона подписчиков) они сфотографировались в заведении «Мама Стифлера». А другая популярная в Instagram белоруска Валерия Вивьер (топ-модель и актриса) предпочла ресторан «Дом».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 6 Июл 2018 в 3:45 PDT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 6 Июл 2018 в 3:45 PDT

RONIN и CRAFTMAN

Украинскому певцу Ивану Дорну в Минске понравился ресторан Ronin. А журналист и блогер Юрий Дудь, когда приезжал в белорусскую столицу, предпочел бар Craftman.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RONIN.by (@ronin.by) 13 Окт 2017 в 7:06 PDT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RONIN.by (@ronin.by) 13 Окт 2017 в 7:06 PDT

«Пена дней» и The View

И снова модель и «белорусская Барби» Катя Коба в новом месте. На сей раз в ресторане «Пена дней». А блогер (и немного певица) Юля Годунова — в The View.

Хоспер-паб Hops и Paul

Местный телеведущий Евгений Перлин, судя по аккаунту в Instagram, всем другим предпочел хоспер-паб Hops. А уже упомянутая блогер Даша Март — французское кафе-кондитерскую Paul с улицы Интернациональной.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 13 Окт 2018 в 9:13 PDT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 13 Окт 2018 в 9:13 PDT

SeaFoodBar и Bergamo

Белорусские спортсмены и их супруги тоже любят ужинать в ресторанах Минска. Хоккеист Дмитрий Мелешко с женой Надеждой побывали в рыбном ресторане SeaFoodBa, а футболист Вячеслав Глеб с женой Ольгой любят бывать в ресторане Bergamo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olga Hleb

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый месяц мы публикуем подборки открывшихся заведений, пишем о тех, что закрылись, но не можем знать наверняка, кто туда ходит. Рассказываем, какие места Минска...
 
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