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День воли. Беларусы вывешивают БЧБ-флаги по всему миру

25.03.2019 13:44 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 25 марта, беларусы отмечают День Воли – 101-летие БНР. Все основные концерты-митинги в Гродно и Минске по этому случаю уже состоялись. Поэтому в сам день праздника многие решили вывесить на окнах квартир-машин бело-красно-белые флаги. И национальный флешмоб распространился по всему миру. Посмотрите на это.

Вот что, к примеру, беларусы присылают в Telegram-канал «Пятая колонка».







А вот какими снимками в своем посте делится Эдуард Пальчис в Facebook – и беларусы в комментариях под ним.







 

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