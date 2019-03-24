День воли. Беларусы вывешивают БЧБ-флаги по всему миру

Сегодня, 25 марта, беларусы отмечают День Воли – 101-летие БНР. Все основные концерты-митинги в Гродно и Минске по этому случаю уже состоялись. Поэтому в сам день праздника многие решили вывесить на окнах квартир-машин бело-красно-белые флаги. И национальный флешмоб распространился по всему миру. Посмотрите на это.



Вот что, к примеру, беларусы присылают в Telegram-канал «Пятая колонка».















А вот какими снимками в своем посте делится Эдуард Пальчис в Facebook – и беларусы в комментариях под ним.















