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Милиция задержала в Минске 47-летнего "решалу"

25.03.2019 14:59 — Разное | Партизан  
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Сотрудники РУВД Фрунзенского района Минска задержали минчанина, который предлагал за денежное вознаграждение решить "спорный вопрос", сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

47-летний минчанин представлялся человеком, который за "определенную плату" готов решить любой вопрос, в том числе и о сдаче экзаменов в ГАИ.

"Оперативниками установлены факты его противоправной деятельности. Минчанин подозревается в том, что принимал денежные средства за обещания решить в ГАИ вопрос, связанный со сдачей экзамена на право управления транспортным средством", – сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД.

Кроме этого, установлены факты "решения" вопросов о предоставлении жилья в одном из общежитий Минска и рассмотрении дела в Верховном суде, рассказали в милиции.

"Собранные доказательства указывают на то, что фигурант не имел реальной возможности решить вышеуказанные вопросы. Но путем обмана или злоупотребления доверием завладевал денежными средствами граждан, суммы которых варьировались от 600 евро до 5000 долларов США",  – сказали собеседники Sputnik.

В настоящее время в отношении фигуранта принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы проверки переданы в Ленинский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки, отметили в ГУВД.

Милиция просит граждан, которые пострадали от противоправных действий минчанина, обращаться во Фрунзенское РУВД.


 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники РУВД Фрунзенского района Минска задержали минчанина, который предлагал за денежное вознаграждение решить "спорный вопрос", сообщили в ГУВД...
 
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