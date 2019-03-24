Минюст лишил лицензий два агентства недвижимости

Так, без лицензий по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги – риэлторские услуги, оказались два ООО: "Планета недвижимости" и "НЬЮ ФЛЭТ".





Одно из агентств "проштрафилось" оригинальным образом – один из клиентов обратился с жалобой, что по адресу, по которому якобы сдается жилье, вместо жилого дома находится административное здание. Кроме того, услуги в агентстве оказывало лицо, не находящееся в штате, что является неправомерным. В работе агентства был найден и ряд других нарушений.





Вторая организация лишилась лицензии из-за того, его руководитель не соответствовал требованиям к должности. При этом агентство предоставило в Минюст недостоверные данные о своем директоре.





В ведомстве подчеркнули, что грубые нарушения допускаются вышеуказанными агентствами уже не в первый раз. Ранее им были вынесены предписания в связи с выявленными нарушениями, однако организации не сделали соответствующие выводы.









Действия лицензий обоих организаций прекращается 29 марта. Также принято решение о приостановке действия карточек двух специалистов по недвижимости, допустивших нарушения законодательства.



