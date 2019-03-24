"Страшно работать на руководящих постах". Военврач рассказал в суде, как его обещали отпустить за оговор

25 марта поддержать Алексея Еськова в суд пришло около 30 человек — супруга, друзья, родные и коллеги по службе. Начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов выступил в суде с последним словом.





По версии следствия, напомним, он получил 18 тысяч долларов в качестве взятки от поставщика медоборудования. Прокурор просит приговорить его к 9 годам лишения свободы. Обвиняемый вину не признает, настаивает, что его оговорил свидетель-бизнесмен и что в КГБ просто пытаются найти «стрелочника».





44-летнего начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова задержали в июне 2018 года.









По версии следствия, за успешную сделку по поставке эндоскопического оборудования он получал от компаний 7% от общей суммы, за ультразвуковое — 5%. Деньги передал директор фирмы «Геол-М» Семенюк, в отношении которого также возбуждено уголовное дело — за уклонение от уплаты налогов.





Почти полчаса врач зачитывал свое последнее слово, было видно, что он волнуется.





— Вся моя жизнь была неразрывно связана с армией, начиная с Суворовского училища в Ленинграде, заканчивая должностью начальника военно-медицинского управления Минобороны (назначен в 40 лет. — Прим. ред.). На какой бы должности я ни был, всегда исполнял свои обязанности ответственно и самоотверженно. Старался приносить пользу Вооруженным силам, своей стране и народу.





Обвиняемый обратил внимание, что за свою работу был дважды удостоен государственных наград. В 40 лет он достиг пика карьеры для военного врача — получил должность начальника.





— Считаю, что жизнь свою прожил не зря. Спас много жизней. Неужели заявление одного лживого человека (имеется в виду ключевой свидетель Семенюк, который заявил, что давал взятки Еськову. — Прим. ред.), готового на все, чтобы решить свои проблемы с законом, может пустить под откос жизнь честного офицера?





Алексей Еськов рассказал, что за время нахождения в СИЗО КГБ следователь неоднократно предлагал ему сотрудничество: дать показания против себя и других обвиняемых, предлагал признать, что давал и передавал взятки должностным лицам.





— Я никогда не думал, что сотрудничество — это оговаривать себя или других людей. Хотя следователь убеждал, что меня за это могут освободить. Но я не должен и не хочу отвечать за то, чего не делал.





Обвиняемый содержится в СИЗО КГБ с июня 2018 года. По его словам, шесть месяцев его вообще не допрашивали. Первое и единственное свидание с женой он получил только через восемь месяцев содержания под стражей. Встретиться с сыном, который учится в России на военного врача, ему так и не позволили. Также некоторое время Еськов, по его словам, не получал писем от отца, пока тот не обратился с жалобой в КГБ.





Первая встреча с адвокатом, где обвиняемый мог в доверительной обстановке обсудить детали дела, состоялась через два месяца после задержания. Алексей Еськов считает, что конфиденциальность была нарушена, поскольку после той встречи Семенюк поменял свои показания.





— Трудно описать словами чувства и мысли человека, который каждый день и каждую ночь осознает свое бесправие. Я был лишен информации о происходящем за пределами СИЗО. Каждый день ждал весточки от родных. Самое печальное, что я никак не мог повлиять на ситуацию и ее изменить.









В последнем слове обвиняемый подробно остановился на показаниях ключевого свидетеля Семенюка:





— Парадоксальная ситуация: человек, который оклеветал меня, который по завышенным ценам поставлял оборудование в Беларусь и уклонялся от уплаты налогов, по одной статье освобожден от ответственности, а по второй ждет помилования, так как возместил ущерб.





Благодаря его плодотворной деятельности бюджет не получил от 3 до 4 млн долларов. А его доходы за счет завышения цен на оборудование — еще выше. И этот человек даже не предстанет перед судом. А я, который пытался этому противостоять, нахожусь в СИЗО КГБ.





По мнению Еськова, у Семенюка были мотивы его оговаривать, чтобы, во-первых, выгородить своих истинных пособников и скрыть истинные масштабы коррупции с 2000 по 2019 годы. Во-вторых, «продолжить работать по преступной схеме». В-третьих, скрыть от своего партнера Ладутько, который давал деньги на взятки, что на самом деле до адресатов эти суммы не дошли, а оседали в кармане Семенюка.





Почему преступная схема просуществовала почти 20 лет? Причину, по мнению Еськова, следует искать в неэффективной работе Министерства антимонопольного регулирования, Минздрава, правоохранительных и контролирующих органов.





В 2017 и 2018 году, по словам Алексея Еськова, у него неоднократно были конфликты с Семенюком из-за некачественного поставленного оборудования и завышенных цен.





— С 2015 года я находился в оперативной разработке. Военная контрразведка ведет гласный и негласный контроль за всеми военными, особенно руководителями, проверяют все крупные поставки. Подавляющее количество поставщиков (медикаментов и медоборудования. — Прим. ред.) прошли через коридоры КГБ, многие из них до сих пор в СИЗО. Никто из них не сказал, что давал мне взятки, никто не взял грех на душу, кроме Семенюка. Достаточно найти одного, кто ради спасения своей шкуры готов оговорить человека. Страшно работать на руководящих постах, ведь на моем месте может оказаться любой руководитель. Они (правоохранители. — Прим. ред.) следуют понятиям «невиновных нет» и «мы не ошибаемся», но мы помним, чем закончилось следование таким понятиям для нашей страны и народа.





Еськов до последнего надеялся, что по его делу разберутся и признают, что он невиновен. Но позиция гособвинителя во время прений, по его словам, его разочаровала. Прокурор, напомним, заявил, что вина Алексея Еськова доказана по всем эпизодам.





— Рано или поздно я докажу, что невиновен (…) Высокий суд, я прошу восстановить мое честное имя, законность и справедливость.





Приговор по делу будет оглашен 3 апреля.









Напомним, вину фигурант не признал. Один из свидетелей, заведующий эндоскопическим отделением 432-го клинического центра (военный госпиталь) Игорь Реутский, рассказывал, что никаких указаний по закупке оборудования от Еськова не получал, задание готовилось не под конкретную фирму, центр хотел закупать японское современное оборудование Olympus, Pentax, Fujinon.





— За 29 лет службы были разные люди: недалекие и жесткие. Алексей Станиславович — профессионал, интеллигентный человек, — так охарактеризовал обвиняемого свидетель Реутский.