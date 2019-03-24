Экс-президент Грузии сдает коттедж в своем дворе туристам









Спутник-Грузия , Маргвелашвили построил дом еще два года назад. Мебель экс-президент сделал собственными руками, а дизайн интерьера принадлежит его супруге Маке Чичуа. Как передает, Маргвелашвили построил дом еще два года назад. Мебель экс-президент сделал собственными руками, а дизайн интерьера принадлежит его супруге Маке Чичуа.





Дорожка, ведущая к коттеджу, проходит через огород семьи Маргвелашвили. Экс-президент принесет на обед гостям картошку и помидоры, которые он выращивал сам. На десерт посетителей ждет гранат, саженцы которого ему подарил глава Азербайджана Ильхам Алиев.





Г.Маргвелашвили уже разместил информацию о коттедже, построенный во дворе своего дома в Душети, на международном сайте онлайн-бронирования жилья airbnb.com.





Курирует процесс бронирования жилья дочь экс-президента Грузии Анна Маргвелашвили. На сайте не написано, что коттедж принадлежит экс-президенту Грузии. Это решили оставить в качестве сюрприза для гостей.





Отметим, что в конце этого месяца первыми постетителями коттеджа грузинского экс-президента станут французские туристы.



