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Экс-президент Грузии сдает коттедж в своем дворе туристам

25.03.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили нашел способ получения дополнительного дохода - заплатив 80 долларов за сутки, туристы могут переночевать в доме, который построил сам бывший глава государства.



Как передает Спутник-Грузия, Маргвелашвили построил дом еще два года назад. Мебель экс-президент сделал собственными руками, а дизайн интерьера принадлежит его супруге Маке Чичуа.

Дорожка, ведущая к коттеджу, проходит через огород семьи Маргвелашвили. Экс-президент принесет на обед гостям картошку и помидоры, которые он выращивал сам. На десерт посетителей ждет гранат, саженцы которого ему подарил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Г.Маргвелашвили уже разместил информацию о коттедже, построенный во дворе своего дома в Душети, на международном сайте онлайн-бронирования жилья airbnb.com. 

Курирует процесс бронирования жилья дочь экс-президента Грузии Анна Маргвелашвили. На сайте не написано, что коттедж принадлежит экс-президенту Грузии. Это решили оставить в качестве сюрприза для гостей.

Отметим, что в конце этого месяца первыми постетителями коттеджа грузинского экс-президента станут французские туристы.


 
 
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Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили нашел способ получения дополнительного дохода - заплатив 80 долларов за сутки, туристы могут переночевать в доме,...
 
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