|
Экс-президент Грузии сдает коттедж в своем дворе туристам
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили нашел способ получения дополнительного дохода - заплатив 80 долларов за сутки, туристы могут переночевать в доме, который построил сам бывший глава государства.
Как передает
Дорожка, ведущая к коттеджу, проходит через огород семьи Маргвелашвили. Экс-президент принесет на обед гостям картошку и помидоры, которые он выращивал сам. На десерт посетителей ждет гранат, саженцы которого ему подарил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
Г.Маргвелашвили уже разместил информацию о коттедже, построенный во дворе своего дома в Душети, на международном сайте онлайн-бронирования жилья airbnb.com.
Курирует процесс бронирования жилья дочь экс-президента Грузии Анна Маргвелашвили. На сайте не написано, что коттедж принадлежит экс-президенту Грузии. Это решили оставить в качестве сюрприза для гостей.
Отметим, что в конце этого месяца первыми постетителями коттеджа грузинского экс-президента станут французские туристы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили нашел способ получения дополнительного дохода - заплатив 80 долларов за сутки, туристы могут переночевать в доме,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)