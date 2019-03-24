Снова дедовщина? Из части в Печах сбежал солдат-срочник

Информация об этом появилась в телеграм-канале NEXTA.









Еврорадио её подтвердили в Министерстве обороны. её подтвердили в Министерстве обороны.





"Действительно, на прошлой неделе командиром воинской части было возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления части в отношении данного военнослужащего, — рассказал руководитель пресс-службы оборонного ведомства Владимир Макаров. — Сейчас его, разумеется, ищут. Поиск организован в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые действуют в Вооруженных Силах Республики Беларусь".









Александр Невмержицкий родом из Лельчицкого района. 28 февраля и 8 марта он приезжал домой в увольнение. Из части он пропал 19 марта. 21 марта против него было возбуждено дело по статье 445 УК РБ (самовольное оставление части или места службы).