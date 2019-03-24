Тайсон Макгрегору: Надо меньше говорить и больше драться









TMZ . Его слова приводит





Тайсон заявил, что Макгрегору необходимо меньше говорить и больше драться. По его мнению, бойцу нужно фокусироваться на спорте, а не ведении бизнеса.





«Владение компанией — совсем другое занятие. Лучше надирай задницы соперникам в клетке и так зарабатывай деньги», — сказал экс-боксер.





Макгрегор неоднократно говорил о желании стать акционером UFC. 19 марта ирландский боец заявил, что готов участвовать в поединках чемпионата при условии, если сможет управлять компанией.





Последний бой он провел против россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го, в нем он уступил сопернику. После поединка вспыхнула драка, в результате которой Макгрегор был отстранен от боев на шесть месяцев. Он сможет вернуться в октагон 6 апреля.



