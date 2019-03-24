В Казахстане хотят переименовать еще три города

Казбек Иса заявил, что Петропавловск должен называться именем хана Абыла, Павлодар - именем боровшегося за независимость Кенесары, а Семей должен взять название в честь Алихана Букейханова.





Напомним, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в Конституцию.



