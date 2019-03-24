|
В Казахстане хотят переименовать еще три города
Зампред демократической партии «Ак Жол» Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей, передает
Казбек Иса заявил, что Петропавловск должен называться именем хана Абыла, Павлодар - именем боровшегося за независимость Кенесары, а Семей должен взять название в честь Алихана Букейханова.
Напомним, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в Конституцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зампред демократической партии «Ак Жол» Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)