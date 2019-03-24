Канопацкая: Возможно, пришло время поставить точку в истории с Союзным государством через референдум

В своем посте Канопацкая пишет, что сегодня, в день годовщины объявления Белорусской Народной Республики, снова остро встает вопрос сохранения независимости и суверенитета Беларуси в условиях неожиданно резкого форсирования интеграционных процессов в рамках незаконченного 20-летнего проекта Союзного государства, что заставляет задуматься, а нужен ли белорусам такой проект. Тем более, когда уже создан и функционирует Евразийский экономический союз, куда помимо России и Беларуси входят еще несколько стран. В соответствие с нормами этого союза приводится законодательство Беларуси, ожидается общий рынок товаров и услуг, в том числе в области энергетических ресурсов.





«При этом проект Союзного государства за 20 лет так и остался мертворожденным ребенком. Первоначально его в своих политических целях использовал президент Беларуси. Затем о Союзном государстве вспоминали разве что 2 апреля, и то достаточно узкий круг людей. Проект существовал лишь на бумаге и в части созданных формальных органов. И вот сегодня в политических целях его начали использовать российские политики, причем фактически с угрозами экономического давления на нашу страну», — написала депутат.





По ее мнению братским народам Беларуси и России Союзное государство как политический проект не нужно. А для экономической интеграции с Россией, в поддержку которой на первом белорусском референдуме высказалось более 83% граждан Беларуси, и существует ЕАЭС.





«Возможно, пришло время поставить точку в истории с Союзным государством, чтобы навсегда остановить, в том числе череду скандалов и взаимных упреков по вопросам интеграции между руководством Беларуси и России, которые снова начали публично звучать с конца прошлого года. Сделать это можно только через референдум, который могут инициировать или 450 тысяч белорусов, или Национальное собрание, или президент», — написала Канопацкая и спросила, кто из ее читателей поддерживает такую инициативу.



