ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Памілуйце старога. Трэба ж нейкі канец». Последнее слово пенсионера, которого судят за продажу ружья

25.03.2019 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня, 25 марта, у Альфонса Желтка второе заседание суда. Альфонс Станиславович — пенсионер из Ивенца. В ноябре 2018-го он продал ружье, с которым 30 лет назад ходил на охоту, и стал обвиняемым по ч. 2 ст. 295−1 УК (Незаконный сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия). Сегодня он выстпил на заседании с последним словом.

«Памілуйце старога. Трэба ж нейкі канец». Последнее слово пенсионера, которого судят за продажу ружья
Дело Альфонса Станиславовича разбирает суд Воложинского района. Процесс начался в конце февраля. По словам Юрия Канапацкого, прокурора Воложинского района, после того как допросили обвиняемого и свидетелей, «возникла необходимость проведения дополнительных следственных мероприятий». Чтобы собрать дополнительные доказательства, дело отложили на месяц.

Сегодня поддержать Альфонса Станиславовича на процесс приехал его сын Геннадий.

— Как ваш отец? — интересуемся, пока обвиняемый на подходе.

— Держится, — улыбается Геннадий.

Оказалось, у Альфонса Станиславовича вчера был день рождения. Ему исполнилось 82.

— Мае друзья, аднакласнікі ўжо ў зямельцы ляжаць, а ў мяне суд, — шутит Альфонс Станиславович, но не скрывает, что очень переживает: «Возраст, нервы».

Свой праздник он пока не отмечал. Говорит, если все будет хорошо, сегодня соберутся.


— За 82 гады ніколі не сядзеў на гэтай лаўцы, — говорит он, проходя в зал судебных заседаний. — Гэта я зараз ведаю, каб прадаць ружжо, трэба звяртацца ў міліцыю, а тады не ведаў. І калі аб’яўленне аб продажы ў газету даваў, нічога пра міліцыю не пыталі.

С собой у Адольфа Станиславовича сложенный вчетверо листик. Утром он поднялся пораньше и записал, как давным давно у него сломалось ружье, из-за которого и завертелась эта история.

— Падрыхтаваў на ўсялякі выпадак, толькі не знаю, нада яго чытаць ці не, — растерянно говорит он.

В начале процесса обвиняемого ознакомили с экспертизой ружья. Итог таков: ружье неисправно, но пригодно для стрельбы.

— Неіспраўна, як я і казаў, — снова теряется Альфонс Станиславович и от волнения сбивчиво читает написанное в заготовке. Рассказывает, как когда-то егерь пригласил его на охоту, как с ружьями в руках они «по выбоинам» ехали на грузовом авто.

«И вот в одном месте так подкинуло машину, что я не устоял, и меня подбросило на правый борт грузовика, — написано на его листочках. — Мое ружье полетело на землю и потом под задние колеса машины. Когда подняли ружье, у его был отломан приклад от ствола. Я потом отдал его столяру, и он мне сделал другой».

— У мяне ж пасля таго здарэння тры рабры былі зламаны, і я больш не хадзіў на ахоту, — еще до начала процесса говорил об этом случае Альфонс Станиславович.

Непосредственно на процессе он подал ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности.

#BAN _BOTTOM#

— Полагаю, что его (Альфонса Станиславовича. — Прим.) дальнейшее исправление возможно без применения наказания, но при осуществлении за ним профилактического наблюдения, — озвучил свою позицию гособвинитель. —  В связи с чем предлагаю вынести обвинительный приговор без назначения наказания.

Микроволновку, стиральную машину, холодильник и котел, которые были описаны, прокурор предложил освободить от ареста. Ружье прокурор попросил изъять.

— Памілуйце старога, — растерялся во время последнего слова Альфонс Станиславович. — Учора быў дзень нараджэння, 82 гады… 11-ты раз стары прыходзіць (видимо, обвиняемый имеет ввиду количество допросов, на которые вызывали по делу). Трэба ж нейкі канец.

Приговор суд огласит во вторник, 26 марта.

Ранее в интервью TUT.BY Альфонс Желток рассказал, что за ружье получил 200 рублей. О продаже сам сообщил в милицию.

— Я пастаянна выпiсываў газету «Працоўная слава», а там былi аб’явы: «Куплю ружжо. Прадам ружжо». Нiхто ж не пicаў, што гэта забаронена. Кожны год мяне правярала мiлiцыя, усё было ў парадку, — вспоминал Альфонс Станиславович. — Нiкому не казаў з дзяцей, але вырашыў падрыхтавацца да пахарон. Купiў два крыжы, гроб, не хапала толькi ботаў. Пайшоў на базар, разгаварыўся там з чалавекам, i ён спытаў: «Дзе можна купiць ружжо?». Дык у мяне!

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 25 марта, у Альфонса Желтка второе заседание суда. Альфонс Станиславович — пенсионер из Ивенца. В ноябре 2018-го он продал ружье, с которым 30 лет назад ходил на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Капитан, улыбнитесь: супергеройское кино третью неделю подряд уничтожает соперников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика