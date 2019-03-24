«Памілуйце старога. Трэба ж нейкі канец». Последнее слово пенсионера, которого судят за продажу ружья

Дело Альфонса Станиславовича разбирает суд Воложинского района. Процесс начался в конце февраля. По словам Юрия Канапацкого, прокурора Воложинского района, после того как допросили обвиняемого и свидетелей, «возникла необходимость проведения дополнительных следственных мероприятий». Чтобы собрать дополнительные доказательства, дело отложили на месяц.





Сегодня поддержать Альфонса Станиславовича на процесс приехал его сын Геннадий.





— Как ваш отец? — интересуемся, пока обвиняемый на подходе.





— Держится, — улыбается Геннадий.





Оказалось, у Альфонса Станиславовича вчера был день рождения. Ему исполнилось 82.





— Мае друзья, аднакласнікі ўжо ў зямельцы ляжаць, а ў мяне суд, — шутит Альфонс Станиславович, но не скрывает, что очень переживает: «Возраст, нервы».





Свой праздник он пока не отмечал. Говорит, если все будет хорошо, сегодня соберутся.









— За 82 гады ніколі не сядзеў на гэтай лаўцы, — говорит он, проходя в зал судебных заседаний. — Гэта я зараз ведаю, каб прадаць ружжо, трэба звяртацца ў міліцыю, а тады не ведаў. І калі аб’яўленне аб продажы ў газету даваў, нічога пра міліцыю не пыталі.





С собой у Адольфа Станиславовича сложенный вчетверо листик. Утром он поднялся пораньше и записал, как давным давно у него сломалось ружье, из-за которого и завертелась эта история.





— Падрыхтаваў на ўсялякі выпадак, толькі не знаю, нада яго чытаць ці не, — растерянно говорит он.





В начале процесса обвиняемого ознакомили с экспертизой ружья. Итог таков: ружье неисправно, но пригодно для стрельбы.





— Неіспраўна, як я і казаў, — снова теряется Альфонс Станиславович и от волнения сбивчиво читает написанное в заготовке. Рассказывает, как когда-то егерь пригласил его на охоту, как с ружьями в руках они «по выбоинам» ехали на грузовом авто.





«И вот в одном месте так подкинуло машину, что я не устоял, и меня подбросило на правый борт грузовика, — написано на его листочках. — Мое ружье полетело на землю и потом под задние колеса машины. Когда подняли ружье, у его был отломан приклад от ствола. Я потом отдал его столяру, и он мне сделал другой».





— У мяне ж пасля таго здарэння тры рабры былі зламаны, і я больш не хадзіў на ахоту, — еще до начала процесса говорил об этом случае Альфонс Станиславович.





Непосредственно на процессе он подал ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности.





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— Полагаю, что его (Альфонса Станиславовича. — Прим.) дальнейшее исправление возможно без применения наказания, но при осуществлении за ним профилактического наблюдения, — озвучил свою позицию гособвинитель. — В связи с чем предлагаю вынести обвинительный приговор без назначения наказания.





Микроволновку, стиральную машину, холодильник и котел, которые были описаны, прокурор предложил освободить от ареста. Ружье прокурор попросил изъять.





— Памілуйце старога, — растерялся во время последнего слова Альфонс Станиславович. — Учора быў дзень нараджэння, 82 гады… 11-ты раз стары прыходзіць (видимо, обвиняемый имеет ввиду количество допросов, на которые вызывали по делу). Трэба ж нейкі канец.





Приговор суд огласит во вторник, 26 марта.





TUT.BY Альфонс Желток рассказал, что за ружье получил 200 рублей. О продаже сам сообщил в милицию. Ранее в интервьюАльфонс Желток рассказал, что за ружье получил 200 рублей. О продаже сам сообщил в милицию.





— Я пастаянна выпiсываў газету «Працоўная слава», а там былi аб’явы: «Куплю ружжо. Прадам ружжо». Нiхто ж не пicаў, што гэта забаронена. Кожны год мяне правярала мiлiцыя, усё было ў парадку, — вспоминал Альфонс Станиславович. — Нiкому не казаў з дзяцей, але вырашыў падрыхтавацца да пахарон. Купiў два крыжы, гроб, не хапала толькi ботаў. Пайшоў на базар, разгаварыўся там з чалавекам, i ён спытаў: «Дзе можна купiць ружжо?». Дык у мяне!



