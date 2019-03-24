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Китайцы построят еще один бизнес-центр с гостиницей под Минском

25.03.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Китайские компании China Merchants Shekou Holdings и Sichuan Chengdu Xingcheng Investment Group договорились построить деловой центр в индустриальном парке «Великий камень». Информация об этом размещена на сайте парка.



На минувшей неделе участники проекта China Merchants Shekou Holdings и Sichuan Chengdu Xingcheng Investment Group подписали акционерское соглашение.

Сообщается, что центр, название которого будет предложено в дальнейшем, разместится на Пекинском проспекте Китайско-Белорусского индустриального парка. Поддержку в строительстве объекта окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group. Новое здание будет располагать конференц-залом, рестораном и гостиницей. Объем инвестиций в проект составит 300 млн юаней (44 млн долларов), а начало строительства запланировано на осень 2019 года.

Стоит отметить, что China Merchants Group уже возвела в «Великом камне» бизнес-центр с гостиницей, а также выставочный центр и складские помещения.

 
 
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Китайские компании China Merchants Shekou Holdings и Sichuan Chengdu Xingcheng Investment Group договорились построить деловой центр в индустриальном парке «Великий камень». Информация об этом...
 
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