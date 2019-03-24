Китайцы построят еще один бизнес-центр с гостиницей под Минском









На минувшей неделе участники проекта China Merchants Shekou Holdings и Sichuan Chengdu Xingcheng Investment Group подписали акционерское соглашение.





Сообщается, что центр, название которого будет предложено в дальнейшем, разместится на Пекинском проспекте Китайско-Белорусского индустриального парка. Поддержку в строительстве объекта окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group. Новое здание будет располагать конференц-залом, рестораном и гостиницей. Объем инвестиций в проект составит 300 млн юаней (44 млн долларов), а начало строительства запланировано на осень 2019 года.





Стоит отметить, что China Merchants Group уже возвела в «Великом камне» бизнес-центр с гостиницей, а также выставочный центр и складские помещения.