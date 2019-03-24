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35-летний российский лыжник умер на первых километрах марафона
Лыжник Владимир Красовский умер во время прохождения 40-километрового марафона в селе Ширяево Самарской области. Об этом сообщает издание
35-летний спортсмен прошел первые пять километров дистанции, после чего потерял сознание. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада констатировала его смерть. Причины произошедшего не сообщаются.
Отмечается, что лыжник имел медицинский допуск и ранее участвовал в соревнованиях.
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Лыжник Владимир Красовский умер во время прохождения 40-километрового марафона в селе Ширяево Самарской области. Об этом сообщает издание Lenta.ru
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