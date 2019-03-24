35-летний российский лыжник умер на первых километрах марафона

35-летний спортсмен прошел первые пять километров дистанции, после чего потерял сознание. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада констатировала его смерть. Причины произошедшего не сообщаются.





Отмечается, что лыжник имел медицинский допуск и ранее участвовал в соревнованиях.



