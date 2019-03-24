Дмитриев: «Просто вредители для Беларуси»









— Те, кто принял решение задержать Дмитрия Дашкевича сегодня — просто вредители для Беларуси. Иначе это никак не назвать, — пишет Андрей Дмитриев у себя в Facebook. — МИД может сколько угодно вести переговоры, показывать прогресс и искать правильные формулировки, но ничем не перебить историю о том, как человек пришел на разрешенную акцию с беременной женой и двумя маленькими детьми, и его на глазах у них задержали.





Вред от такого для страны мы можем легко измерить в неуступчивости ЕС/США в важных для Беларуси вопросах, в нежелании новых инвесторов сюда приходить, в замедлении вопроса по открытию полноценного посольства США, бОльших процентах по кредитам для Беларуси и так далее.





Потому что все эти решения принимают не роботы по прописанным в документах алгоритмам, а люди. И такая картинка точно мотивации им не добавляет, а наоборот.