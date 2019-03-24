Например, вместо "f*ck" можно сказать "f-word" (слово на букву "ф"), а вместо "sh*t" — "s-word" (слово на букву "с"). С 24 марта 2019 года в Беларуси, если человек не хочет неприятностей, ему следует избегать слова "шунявки". Лучше говорить "слово на букву "ш". И надеяться, что никто не обидится.





Сразу (и абсолютно серьезно) извиняюсь перед Министерством внутренних дел за то, что написал здесь это слово. Я не хотел этим никого обидеть. Эта колонка вообще не для того, чтобы кого-нибудь обидеть. Она для того, чтобы мы все спокойно подумали над ситуацией, которая сложилась в обществе.





Но без того слова в первом абзаце читателям было бы непонятно, о чём идет речь, поэтому оно там и появилось.





Мне придется написать слово на букву "ш" ещё раз — в цитате из речи плотника и христианина Змитра Дашкевича на нынешнем Дне Воли в Минске . Вот что он сказал:





"Это праздник и для "шунявок", и для "ихтамнетов", для лживой пропаганды и даже для самозванца. Ведь если бы не 25 Марта и независимость, где бы они злодействовали? Поэтому давайте поздравим их".





Вскоре после того, как Дашкевич сказал эти слова и спустился со сцены, он исчез. Ни его беременная жена Настя, ни его друзья — христианские демократы, ни зрители того концерта в Киевском сквере не знали, где он и что с ним. Дмитрий нашёлся только через 6 часов — в изоляторе временного содержания.





Слово на букву "ш" образовано от фамилии министра внутренних дел Игоря Шуневича. Так называют милиционеров в штатском, которые работают в Беларуси на протестных акциях. "Тихари" — изобретение давнее, но слово на букву "ш" придумали только во время протестов весной 2017 года, при нынешнем главе МВД.





Слово на букву "ш" звучит презрительно. Оно обидное, и все это знают. Сказать его со сцены при большом количестве милиционеров - конкретно нарываться. Это примерно как прийти в Гарлем, достать мегафон, сказать слово на букву "н" и ждать, что будет дальше.





Взрослыми людьми в публичном пространстве слово на букву "ш" почти не используется. И со стороны Дашкевича сказать его было провокацией.





Что было дальше? Давайте лучше подумаем, что было бы дальше, если бы Змитра Дашкевича не задержали. Концерт продолжался бы без происшествий. Через 10 минут все бы забыли, о чем конкретно говорил Дашкевич.





Осталось бы общее впечатление, что речь была смелой. И ещё немного стыда за то, что почти никто из присутствующих не был на месте сталинских расстрелов в Куропатах.





Но милиция решила реагировать, и Змитра Дашкевича задержали. За что? Все сразу же вспомнили цитату со словом на букву "ш". Уже через 10 минут она, красиво оформленная, гуляла по интернету.













Ещё через 10 минут на Youtube залили ролик с речью Змитра Дашкевича: менее чем за сутки почти 7 тысяч просмотров.









Вот так это в современном мире работает.





Далее. О задержании Змитра Дашкевича пишут крупные СМИ. В этих новостях нет слова на букву "ш". Но к речи теперь приковано внимание гораздо большего количества людей, чем побывало в Киевском сквере днем ​​24 марта. Её начинают обсуждать на форумах и на кухнях.





Под конец концерта политик Виталий Рымашевский обращается к министру Игорю Шуневичу, "которого, возможно, обидели слова Змитра Дашкевича", с просьбой отпустить Змитра, чтобы он смог вернуться к беременной жене и детям.





Как выглядит в этот момент МВД? Несправедливым разлучником. Как выглядит Дашкевич? Героем-отцом. И всем уже наплевать, кто начал первым.





Самого Рымашевского во время концерта также задерживала милиция, и это было очень некрасиво:





а) Рымашевский в тот момент стримил в Facebook, всё попало на видео;

б) задержание произошло на глазах у маленьких детей.





Об этом также пишут СМИ.









Вечером шеф-редактор "Нашей Нивы" Андрей Дынько в "Фейсбуке" называет Змитра Дашкевича сильнейшим оппозиционным политиком.





Представители МВД часто заявляют, что против них ведётся информационная война. Слушайте, это никакая не война. Мы, журналисты, просто фиксируем то, что видим. А 24 марта мы увидели, как от одного слова одного скромного человека встаёт на дыбы огромное и почти всемогущее министерство.





Разве оно создано для этого?





Мое отношение к белорусской милиции непростое. И ваше было бы непростым, если бы однажды утром вас задержали без дай-причины и бросили на 15 суток в изолятор. Но я хорошо знаю, что в милиции работает много профессионалов.





Это они патрулируют улицы. Это они останавливают, иногда с опасными погонями, пьяных водителей. Это они ловят за руку взяточников. Это они ищут киберпреступников и наркодилеров.





И вот чего я не могу понять: при такой роли в обществе, при такой значимости, откуда в людях в форме берется эта мелочная мстительность? Откуда желание отреагировать на каждую пощёчину, на каждое обидное слово?





Вы — милиция. Вы боретесь со злом, вы помогаете людям. Ну, дал какой-то шкет оплеуху скульптуре городового. Ну сказал кто-то слово на букву "ш". Вы же намного больше этого всего, вы реально могли бы себе позволить быть выше. Это только добавило бы вам уважения!





Но вместо этого вы ввязываетесь в выяснение отношений. И ваша реальная работа — та, которая "на первый взгляд как будто не видна", — остается в тени никому ненужных скандалов. А Змитер Дашкевич на ночь остаётся за решеткой — далеко от своей семьи, но с ощущением собственной правоты.