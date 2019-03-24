Рубль девальвировался к доллару и евро

Курс доллара повысился на 0,0119 рубля до 2,1141 BYN/USD. Американская валюта укрепляется вторые торги подряд и взобралась на максимум за 8 дней.





Курс евро укрепился на 0,0025 рубля до 2,3904 BYN/EUR. Напомним, что ещё на прошлых торгах евровалюта была на минимуме за 207 дней - почти семь месяцев.





Курс российского рубля упал на 0,0079 рубля до 3,2817 BYN/100 RUB.









Россия

Центробанк России установил официальные курсы расчётами на завтра:





средневзвешенный курс доллара подскочил на 0,73 рубля до 64,4993 RUB/USD;

средневзвешенный курс евро укрепился на 0,33 рубля до 72,9229 RUB/EUR.



