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Рубль девальвировался к доллару и евро

25.03.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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Валютная корзина на торгах в понедельник 25 марта выросла в цене на 0,04%.

Курс доллара повысился на 0,0119 рубля до 2,1141 BYN/USD. Американская валюта укрепляется вторые торги подряд и взобралась на максимум за 8 дней.

Курс евро укрепился на 0,0025 рубля до 2,3904 BYN/EUR. Напомним, что ещё на прошлых торгах евровалюта была на минимуме за 207 дней - почти семь месяцев.

Курс российского рубля упал на 0,0079 рубля до 3,2817 BYN/100 RUB.


Россия

Центробанк России установил официальные курсы расчётами на завтра:

средневзвешенный курс доллара подскочил на 0,73 рубля до 64,4993 RUB/USD;
средневзвешенный курс евро укрепился на 0,33 рубля до 72,9229 RUB/EUR.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина на торгах в понедельник 25 марта выросла в цене на 0,04%.
 
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