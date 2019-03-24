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Разнос: Лукашенко предупредил Качанову, что пойдет работать в колхоз

25.03.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера. Этого президент потребовал во время посещения сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко остался недоволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. "Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?" - спросил глава государства. 

"Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать, - предупредил он главу Администрации Президента Наталью Кочанову. - Я вас сюда посылал по кадрам - вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны". 

Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области. Однако видимых результатов нет. "Им было сказано, в том числе и Доманевскому (губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. - Прим.): не будет исправлена ситуация в течение года - будем принимать меры. Поэтому неделя срока, и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует", - сказал Лукашенко. "Это нетерпимо, что вы постоянно телепаетесь. Есть же образцы хорошей работы (вот это хозяйство), почему нет тогда результата? У вас провал по всем направлениям, при том не на полпроцента-процент", - констатировал глава государства.
 
 
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Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера. Этого...
 
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