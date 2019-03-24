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Реконструкцию пункта пропуска «Брузги» завершат к Европейским играм

25.03.2019 15:29 — Разное | Tut.by  
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Реконструкцию пункта пропуска «Брузги» планируется полностью завершить к началу проведения в Беларуси II Европейских игр, сообщает таможенный комитет.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Реконструируют пункт пропуска в рамках проекта «Модернизация транзитного коридора». Объем финансирования составляет более 4 млн долларов. Это заём Международного банка реконструкции и развития.

Сейчас проектная пропускная способность пункта пропуска составляет 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.

Одно из основных изменений — увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования. Потом транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из 7 каналов на въезд и 6 на выезд. Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.

В пункте пропуска будет внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.

Напомним, масштабная реконструкция пункта пропуска «Брузги» началась в середине 2018 года.

 
 
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Реконструкцию пункта пропуска «Брузги» планируется полностью завершить к началу проведения в Беларуси II Европейских игр, сообщает таможенный комитет.
 
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