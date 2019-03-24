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Яндекс.Район заработал в областных центрах Беларуси
Яндекс.Район позволяет узнать, что происходит поблизости, и обсудить с соседями местные события и проблемы. Например, можно поговорить про уборку дворов, рассказать о новом магазине или мастерской. Организации и жители могут размещать на сервисе объявления: предлагать услуги, приглашать на мероприятия, искать единомышленников. Сервис пригодится и тем, кому нужен совет. Например, здесь можно выяснить, куда сдать ненужные вещи или где отремонтировать смартфон.
«Город — это прежде всего его жители. Чем активнее они участвуют в общественной жизни, тем лучше городская среда. Обычно люди обсуждают районные новости в небольших группах в мессенджерах, а мы создали единую площадку для всех горожан. Осенью прошлого года мы запустили Яндекс.Район в Минске и увидели, что он очень востребован. Поэтому решили открыть его во всех областных центрах страны», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.
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Интернет, 25 марта 2019 года. Яндекс.Район заработал во всех областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве.
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