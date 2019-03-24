Яндекс.Район заработал в областных центрах Беларуси



скрин с сайта: yandex.by/local/districts

Яндекс.Район позволяет узнать, что происходит поблизости, и обсудить с соседями местные события и проблемы. Например, можно поговорить про уборку дворов, рассказать о новом магазине или мастерской. Организации и жители могут размещать на сервисе объявления: предлагать услуги, приглашать на мероприятия, искать единомышленников. Сервис пригодится и тем, кому нужен совет. Например, здесь можно выяснить, куда сдать ненужные вещи или где отремонтировать смартфон.

«Город — это прежде всего его жители. Чем активнее они участвуют в общественной жизни, тем лучше городская среда. Обычно люди обсуждают районные новости в небольших группах в мессенджерах, а мы создали единую площадку для всех горожан. Осенью прошлого года мы запустили Яндекс.Район в Минске и увидели, что он очень востребован. Поэтому решили открыть его во всех областных центрах страны», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.