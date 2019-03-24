Проект указа по новому формату дорожного налога может заработать с 1 апреля

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«Сегодня указ находится в стадии подписания, поэтому нет ничего невозможного в том, что с 1 апреля он вступит в силу», – цитирует БЕЛТА Андрея Рыбака.

При этом председатель комиссии отметил, что перед членами рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра, стояла достаточно жесткая задача.