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Проект указа по новому формату дорожного налога может заработать с 1 апреля
«Сегодня указ находится в стадии подписания, поэтому нет ничего невозможного в том, что с 1 апреля он вступит в силу», – цитирует
При этом председатель комиссии отметил, что перед членами рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра, стояла достаточно жесткая задача.
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Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении сейчас находится на стадии подписания, поэтому документ вполне может заработать с 1 апреля.
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