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«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске
Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания экспертов – IT-сфера. Особо остро стоит проблема утечки информации на предприятиях. На прошлой неделе проект Концепции информационной безопасности нашей страны утвердил глава государства. И сегодня представители международных IT-компаний озвучили целый ряд предложений.
В частности, по ограничению доступа детей к соцсетям и организации образовательных семинаров для родителей.
Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании:
Виталий Демидович, ведущий специалист по тестированию безопасности IT-компании:
На интерактивных площадках IT-специалисты презентовали новейшие разработки, которые помогут в будущем защитить конфиденциальную информацию от взлома. Кстати, уже в апреле в Беларуси планируют внести в парламент проект закона «О персональных данных». В цифровом пространстве он должен устранить все проблемные вопросы.
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«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске
Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания экспертов –...
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