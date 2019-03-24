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«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

25.03.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

В центре внимания экспертов – IT-сфера. Особо остро стоит проблема утечки информации на предприятиях. На прошлой неделе проект Концепции информационной безопасности нашей страны утвердил глава государства. И сегодня представители международных IT-компаний озвучили целый ряд предложений.   

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«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

В частности, по ограничению доступа детей к соцсетям и организации образовательных семинаров для родителей.   

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании:
Большое внимание уделяем инструментарию кибервойн. Очень важно на сегодняшний день в Республике Беларусь заниматься защитой промышленных инфраструктур. 

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

Виталий Демидович, ведущий специалист по тестированию безопасности IT-компании:   
Нужно проводить больше работы по информированию пользователей об угрозах безопасности, о том, как себя вести в интернете, начиная от школ, потому что дети наши являются активными пользователями интернета, для них важно проводить такие ликбезы.  

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

На интерактивных площадках IT-специалисты презентовали новейшие разработки, которые помогут в будущем защитить конфиденциальную информацию от взлома. Кстати, уже в апреле в Беларуси планируют внести в парламент проект закона «О персональных данных». В цифровом пространстве он должен устранить все проблемные вопросы.   
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания экспертов –...
 
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