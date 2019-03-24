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Минский H&M уже ищет сотрудников. Зарплаты не указывают, но должности интересные
Чуть больше месяца назад
«Для тых, каму трэба „больш Швецыі ў Беларусі“. H&M афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза», — написал Дмитрий Мирончик 2 февраля в
— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал в декабре совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.
Поиском сотрудников для магазинов в Беларуси занимается компания Manpowergroup Belarus. Это официальный партнер компании H&M group на территории Республики Беларусь по подбору персонала, филиалы Manpowergroup находятся в 80 странах мира.
Пока открыты только вакансии, которые подойдут бывалым работникам торговли. Например, чтобы стать менеджером по кассовым операциям, нужно иметь за плечами опыт управления командой, а также опыт работы на аналогичной позиции. Придется вести первичную бухгалтерию, открывать и закрывать кассы, обучать персонал и контролировать его работу. Впрочем, задачи в торговом зале и на кассе тоже будут.
Для менеджера отдела тоже нужен опыт работы в торговле — от года. Такого сотрудника хотят видеть инициативным и энергичным, чтобы он вдохновлял свою команду. Среди задач: организация и планирование работы персонала, увеличение прибыли отдела, а еще — прием на работу, обучение и развитие сотрудников.
Вакансия визуального мерчендайзера подойдет людям с чувством стиля и интересом к моде, но при этом — и с коммерческим мышлением. Опыта здесь нужно меньше всего — 9 месяцев на аналогичной должности, — но тем не менее он необходим. Обязанности зато обещают быть интересными: представлять товар в зале, оформлять витрины, подготавливать магазин к акциям, консультировать покупателей и обучать сотрудников правилам мерчендайзинга.
Отметим, что в планах у H&M было открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м, в том числе и строящийся Palazzo.
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Еще один крупный ритейлер с мировым именем скоро откроется в Беларуси.
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