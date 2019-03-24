В Пинск прибыл наплавной мост

У моста по обоим берегам Пины активно ведутся строительно-монтажные работы. Речники, дорожники и мостостроители выполняют комплекс работ по предстоящей реконструкции основного гидротехнического сооружения. Пока производят устройство подъезда к временной наплавной конструкции, сам мост не закрывается.







На прошлой неделе наплавной мост уже прибыл в Пинск. Длина понтонного сооружения, которое на время реконструкции основного сооружения соединит берега Пины, составляет свыше 50 метров.

По «проезжей части» моста будет организовано двустороннее движение автотранспорта.







Для пешеходов и велосипедистов предусмотрена специальная дорожка. Также установлена система освещения наплавного моста.







Сейчас наплавной мост дорабатывают на ремонтной базе предприятия «Днепробугводпуть». Речники приводят в готовность многотонную металлическую конструкцию, делают аппарели для заезда техники и другие элементы.