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В Пинск прибыл наплавной мост
25.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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У моста по обоим берегам Пины активно ведутся строительно-монтажные работы. Речники, дорожники и мостостроители выполняют комплекс работ по предстоящей реконструкции основного гидротехнического сооружения. Пока производят устройство подъезда к временной наплавной конструкции, сам мост не закрывается.
На прошлой неделе наплавной мост уже прибыл в Пинск. Длина понтонного сооружения, которое на время реконструкции основного сооружения соединит берега Пины, составляет свыше 50 метров.
По «проезжей части» моста будет организовано двустороннее движение автотранспорта.
Для пешеходов и велосипедистов предусмотрена специальная дорожка. Также установлена система освещения наплавного моста.
Сейчас наплавной мост дорабатывают на ремонтной базе предприятия «Днепробугводпуть». Речники приводят в готовность многотонную металлическую конструкцию, делают аппарели для заезда техники и другие элементы.
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У моста по обоим берегам Пины активно ведутся строительно-монтажные работы. Речники, дорожники и мостостроители выполняют комплекс работ по предстоящей...
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