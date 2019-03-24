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В Пинске прошел конкурс на лучший клуб юных спасателей-пожарных

25.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  На минувшей неделе в средней школе № 14 состоялся XV городской конкурс-фестиваль на лучший клуб юных спасателей-пожарных среди школ и гимназий. 

  В нем приняли участие 15 команд. Свой творческий талант и знания представители команд раскрыли в следующих номинациях: «Конкурс рисунков и поделок», «Конкурс капитанов», «Визитная карточка», «Видеоролик».

  Авторитетному жюри, в состав которого вошли работники Пинского горрайотдела по ЧС, специалисты управления по образованию и первый секретарь ОО «БРСМ», сложно было оценивать участников конкурса, ведь все команды стремились к победе, прилагая усилия и огромное желание.

  Долгожданная победа досталась средней школе №18. Второе место заняла команда средней школы №10, третье – средней школы №9.

  Организаторы XV слета клубов юных спасателей-пожарных наградили победителя и призеров сладкими подарками. Торты также достались клубу из гимназии №3, занявшему четвертое место и лучшему капитану Марине Лебедевой, представляющей гимназию №2.

 
 
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  На минувшей неделе в средней школе № 14 состоялся XV городской конкурс-фестиваль на лучший клуб юных спасателей-пожарных среди школ и гимназий.    В нем...
 
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