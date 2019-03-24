Два минских агентства недвижимости «потеряли» лицензии. Рассказываем, в чем дело

Министерство юстиции отобрало лицензии на право оказывать риэлтерские услуги у двух минских агентств – «Планета недвижимости» и «Нью Флэт». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Что не так с «Планетой недвижимости»

Вопрос стали рассматривать после жалобы беларуса: он обратился в агентство по рекламе квартиры, которую хотел арендовать. Оказалось, что в рекламе были указаны неверные данные: по адресу находилось административное здание. Началась проверка – она выявила, что это нарушение – не единственное. Так, в «Планете недвижимости» риэлтерские услуги оказывали некоторые сотрудники, официально не состоящие в штате. Все в совокупности посчитали грубым отхождением от законодательства о лицензировании.

Что не так с «Нью Флэт»

Действие лицензии «Нью Флэт» прекратили, потому что руководитель не подходил по «лицензионным требованиям». К примеру, директором риэлтерской организации может быть лишь человек с аттестацией риэлтора или высшим образованием. Его стаж работы – от трех лет. Директор же «Нью Флэт» не соответствовал этим условиям. При этом он предоставил в Минюст информацию, которая якобы подтверждала, что эту должность он занимать может. Но ее сочли недостоверной.

Что теперь

Минюст сделал акцент на том, что еще в прошлом году за этим нарушения агентствам вынесли предписания. А сотрудников привлекли к административной ответственности. Но выводов они не сделали. Их лицензии аннулируют с 29 марта 2019 года. «Для расторжения заключенных с «Планетой недвижимости» и «Нью Флэт» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в данные организации», – значится в сообщении министерства.