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Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)
25.03.2019 — Разное | Вороновская газета
22 марта в Вороновскую среднюю школу съехались команды из одиннадцати учреждений образования района для участия в соревнованиях по летнему многоборью физкультурно-оздоровительного комплекса «Здоровье». Юноши и девушки соревновались в четырех видах: прыжках с места, беге на коротких и длинных дистанциях, стрельбе из пневматической винтовки, силовых упражнениях на перекладине и в упоре лежа. Самый высокий итоговый результат — у учащихся Вороновской СШ, второй — у Погородненской, третий — у Беняконской школы.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
фото и видео Марины КУТЕРНИЦКОЙ, Леонида ИВАШКО.
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22 марта в Вороновскую среднюю школу съехались команды из одиннадцати учреждений образования района для участия в соревнованиях по летнему многоборью...
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