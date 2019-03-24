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Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)

25.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)

22 марта  в Вороновскую среднюю школу съехались команды из одиннадцати учреждений образования района для участия в соревнованиях по летнему многоборью физкультурно-оздоровительного комплекса «Здоровье». Юноши и девушки соревновались в четырех видах: прыжках с места, беге на коротких и длинных дистанциях, стрельбе из пневматической винтовки, силовых упражнениях на перекладине и в упоре лежа. Самый высокий итоговый результат — у учащихся Вороновской СШ, второй — у Погородненской, третий —  у Беняконской школы.


Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)
Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)
Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)
Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)
Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)
Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

фото и видео Марины КУТЕРНИЦКОЙ, Леонида ИВАШКО.

 
 
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22 марта  в Вороновскую среднюю школу съехались команды из одиннадцати учреждений образования района для участия в соревнованиях по летнему многоборью...
 
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