Школьники Вороновщины каникулы встретили спортивными стартами «Здоровье» (Фото, Видео)





22 марта в Вороновскую среднюю школу съехались команды из одиннадцати учреждений образования района для участия в соревнованиях по летнему многоборью физкультурно-оздоровительного комплекса «Здоровье». Юноши и девушки соревновались в четырех видах: прыжках с места, беге на коротких и длинных дистанциях, стрельбе из пневматической винтовки, силовых упражнениях на перекладине и в упоре лежа. Самый высокий итоговый результат — у учащихся Вороновской СШ, второй — у Погородненской, третий — у Беняконской школы.



























Ольга ВОРОБЬЕВА.

фото и видео Марины КУТЕРНИЦКОЙ, Леонида ИВАШКО.