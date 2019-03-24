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Пропавший в Бресте подросток найден. Его узнал пассажир автобуса

25.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте найден пропавший 14-летний подросток. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64628.php

Пропавший в Бресте подросток найден. Его узнал пассажир автобуса

Мальчик 24 марта гулял на улице недалеко от дома, потом ушел в неизвестном направлении. Около суток о его нахождении не было ничего известно. "Сегодня около 14.30 по приметам школьника опознал один из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в сторону парка. Сотрудники милиции его передали родителям. По словам подростка, ночью он гулял по городу, сегодня катался в общественном транспорте", - рассказал Сергей Дученко.

Это не первый раз, когда мальчик уходит из дома. Правоохранители проведут с ним и его родителями профилактическую беседу.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте найден пропавший 14-летний подросток. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко. ...
 
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