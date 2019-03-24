Пропавший в Бресте подросток найден. Его узнал пассажир автобуса

В Бресте найден пропавший 14-летний подросток. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.



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Мальчик 24 марта гулял на улице недалеко от дома, потом ушел в неизвестном направлении. Около суток о его нахождении не было ничего известно. "Сегодня около 14.30 по приметам школьника опознал один из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в сторону парка. Сотрудники милиции его передали родителям. По словам подростка, ночью он гулял по городу, сегодня катался в общественном транспорте", - рассказал Сергей Дученко.

Это не первый раз, когда мальчик уходит из дома. Правоохранители проведут с ним и его родителями профилактическую беседу.