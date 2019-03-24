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Где и за сколько можно купить берёзовый сок в Мстиславле
25.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Лесхозы Могилёвской области планируют приступить к заготовке берёзового сока в конце третьей декады марта.
С 25 марта 2019 г. ГЛХУ «Горецкий лесхоз» будет осуществлять реализацию берёзового сока в конторе Мстиславского лесничества с 9.00 до 17.00. Стоимость берёзового сока на складе лесничества составит 22 копейки за 1 литр, стоимость берёзового сока в лесу (с выпиской в лесничестве) — 14 копеек за 1 литр.
Самостоятельная заготовка берёзового сока гражданами для личного потребления разрешается на участках лесного фонда, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами) с соблюдением установленных требований.
Все желающие самостоятельно осуществить заготовку, должны обратиться в лесничество по месту жительства для получения информации о правилах заготовки древесных соков и участках леса, где разрешена самостоятельная подсочка. Телефоны для справок: 8-02240-2-63-38, 8-02233-5-20-02.
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Лесхозы Могилёвской области планируют приступить к заготовке берёзового сока в конце третьей декады марта. С 25 марта 2019 г. ГЛХУ «Горецкий лесхоз» будет...
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