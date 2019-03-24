Где и за сколько можно купить берёзовый сок в Мстиславле

Лесхозы Могилёвской области планируют приступить к заготовке берёзового сока в конце третьей декады марта.

С 25 марта 2019 г. ГЛХУ «Горецкий лесхоз» будет осуществлять реализацию берёзового сока в конторе Мстиславского лесничества с 9.00 до 17.00. Стоимость берёзового сока на складе лесничества составит 22 копейки за 1 литр, стоимость берёзового сока в лесу (с выпиской в лесничестве) — 14 копеек за 1 литр.

Самостоятельная заготовка берёзового сока гражданами для личного потребления разрешается на участках лесного фонда, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами) с соблюдением установленных требований.

Все желающие самостоятельно осуществить заготовку, должны обратиться в лесничество по месту жительства для получения информации о правилах заготовки древесных соков и участках леса, где разрешена самостоятельная подсочка. Телефоны для справок: 8-02240-2-63-38, 8-02233-5-20-02.