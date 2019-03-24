ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из учебного центра в Печах сбежал солдат

25.03.2019 16:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Из учебного центра в Печах сбежал солдат

фото: ex-press.by

Инцидент произошел в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Как сообщил БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров, 18-летний солдат ушел в самовольную отлучку 19 марта. Молодой человек ушел без оружия. Его поиски продолжаются.

Как пояснил Макаров, уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. В связи с этим в отношении солдата 22 марта возбуждено уголовное дело по ст.445 УК (самовольное оставление части военнослужащим срочной военной службы).

Представитель Минобороны отметил, что случаи побегов солдат из частей для последних 10 лет нехарактерны. Так, в прошлом году было совершено только одно преступление по ст.445 УК.

Печи стали печально известны на всю Беларусь после суицида солдата Александра Коржича в 2017 году. Трагедия полсужила поводом для широкого обсуждения в обществе проблемы дедовщины.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два минских агентства недвижимости «потеряли» лицензии. Рассказываем, в чем дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика