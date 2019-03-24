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Из учебного центра в Печах сбежал солдат
25.03.2019 16:05 — Разное | Ежедневник
фото: ex-press.by
Инцидент произошел в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.
Как сообщил
Как пояснил Макаров, уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. В связи с этим в отношении солдата 22 марта возбуждено уголовное дело по ст.445 УК (самовольное оставление части военнослужащим срочной военной службы).
Представитель Минобороны отметил, что случаи побегов солдат из частей для последних 10 лет нехарактерны. Так, в прошлом году было совершено только одно преступление по ст.445 УК.
Печи стали печально известны на всю Беларусь после суицида солдата Александра Коржича в 2017 году. Трагедия полсужила поводом для широкого обсуждения в обществе проблемы дедовщины.
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Инцидент произошел в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.
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