Из учебного центра в Печах сбежал солдат

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Инцидент произошел в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Как сообщил БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров, 18-летний солдат ушел в самовольную отлучку 19 марта. Молодой человек ушел без оружия. Его поиски продолжаются.

Как пояснил Макаров, уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. В связи с этим в отношении солдата 22 марта возбуждено уголовное дело по ст.445 УК (самовольное оставление части военнослужащим срочной военной службы).

Представитель Минобороны отметил, что случаи побегов солдат из частей для последних 10 лет нехарактерны. Так, в прошлом году было совершено только одно преступление по ст.445 УК.

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