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Выписывать газеты и журналы можно будет на дачу

25.03.2019 16:19 — Разное | Партизан  
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Сейчас законодатели работают над обновленным законом «О почтовой связи». Большинство изменений - сугубо юридические и не коснутся обычных граждан. Основное новшество - возможность устанавливать почтовые ящики на территории садовых товариществ.

- Поступает много обращений: мол, по полгода живу на даче, а любимую газету выписать туда не могу, получить открытку от внука не могу, - рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по транспорту и связи Андрей Рыбак. - В обновленном законе «О почтовой связи» такая норма появится. За счет садоводческих товариществ будет возможность устанавливать в дачных кооперативах почтовые ящики и получать простые почтовые отправления либо извещения о получении посылки. А еще - выписывать газеты и журналы.

Планируется, что обновленный закон депутаты рассмотрят уже на весенней сессии. И если его примут, новая норма может заработать этим летом.
 
 
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Сейчас законодатели работают над обновленным законом «О почтовой связи». Большинство изменений - сугубо юридические и не коснутся обычных граждан. Основное...
 
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