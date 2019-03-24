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В Куропатах установят фотоловушки

25.03.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Боровлянский спецлесхоз, в ведении которого находится лесной массив в урочище Куропаты, усилит охрану памятного места. Сегодня на всем участке будет установлено 10-12 фотоловушек.

Камеры будут установлены лесной охраной при содействии милиции, сообщает БелТА. Предполагается, что они либо помогут выявить вандалов, либо сдержат их активность.

Напомним, на прошлой неделе памятные знаки на месте массовых расстрелов снова стали объектами вандализма. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 344 УК. На данный момент памятники уже приведены в порядок.

 
 
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Боровлянский спецлесхоз, в ведении которого находится лесной массив в урочище Куропаты, усилит охрану памятного места. Сегодня на всем участке будет установлено...
 
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