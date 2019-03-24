|
В Куропатах установят фотоловушки
Боровлянский спецлесхоз, в ведении которого находится лесной массив в урочище Куропаты, усилит охрану памятного места. Сегодня на всем участке будет установлено 10-12 фотоловушек.
Камеры будут установлены лесной охраной при содействии милиции, сообщает
Напомним, на прошлой неделе памятные знаки на месте массовых расстрелов снова стали объектами вандализма. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 344 УК. На данный момент памятники уже приведены в порядок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боровлянский спецлесхоз, в ведении которого находится лесной массив в урочище Куропаты, усилит охрану памятного места. Сегодня на всем участке будет установлено...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)