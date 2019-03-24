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Порошенко потратил на агитацию рекордную в истории выборов в Украине сумму

25.03.2019 16:12 — Разное | Партизан  
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Среди кандидатов в президенты больше всего в свой избирательный фонд перечислил средств действующий президент Петр Порошенко - 415 миллионов гривен, что является рекордным в гривневом эквиваленте в истории президентских выборов в Украине.



Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты, которые обнародовала ЦИК.

Отмечается, что безусловным лидером по размеру избирательного фонда является Порошенко, который на 100% профинансировал кампанию из собственного кармана.

Сообщается, что с 8 февраля по 18 марта он перечислил в свой избирательный фонд 415 миллионов гривен (почти $15,5 млн).

"Если Порошенко не будет ослаблять кампании, то в итоге она только официально обойдется ему более чем в 0,5 миллиарда гривен (более $18,5 млн). Если же учесть и прошлогодние расходы Порошенко на телерекламу, то лишь видимая часть его расходов достигнет 0,7 миллиарда ($26 млн)", - говорится в публикации.

По данным ЧЕСНО, в гривневом эквиваленте затраты Петра Порошенко на выборах являются рекордными в истории президентских выборов в Украине.


"Однако в пересчете на доллары Порошенко пока официально потратил только 15,4 миллиона долларов, тогда как Виктор Янукович за два тура выборов 2010 года потратил более 40 миллионов долларов (322 миллиона гривен), а Юлия Тимошенко - 36 миллионов долларов (290 миллионов гривен) ", - рассказали в ЧЕСНО.
 
Активисты добавляют, что размер избирательного фонда Тимошенко, согласно ее промежуточным финансовым отчетам, составляет 164 миллиона гривен ($6 млн), что на 250 миллионов меньше, чем у Петра Порошенко.

Сообщается, что все средства на ее избирательный фонд Тимошенко поступили со счетов партии "Батькивщина".

В ЧЕСНО отметили, что всего с прошлого года Тимошенко потратила на рекламу около 320 миллионов гривен.

Сообщается, что третье и четвертое места рейтинга расходов на предвыборную рекламу занимают Владимир Зеленский и Сергей Тарута.

Отмечается, что избирательный фонд Зеленского наполнялся наиболее диверсифицировано, то есть из различных источников.

"Больше всего - более 68 миллионов - на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 миллионов Зеленскому на кампанию перечислила партия "Слуга народа"", - говорится в публикации.

Активисты подчеркивают, что происхождение этих средств удастся выяснить уже после выборов, когда партия подаст в НАПК свой финотчет.

Сообщается, что в 2018 году из собственного кармана на выборы Зеленский потратил 11,5 миллионов.

"Правда, более 7 миллионов гривен Зеленскому пришлось вернуть донорам. Причина возврата средств четко не понятна. Чаще всего деньги возвращают донорам за наличие у них налогового долга или если среди бенефициаров компаний, которые перечисляли средства, выявляют иностранцев (или само предприятие зарегистрировано за рубежом)", - говорится в публикации.

В ЧЕСНО добавили, что сумма возвращенных средств фактически совпадает с суммой, которую на счет избирательного фонда перечислили юридические лица.


Напомним, выборы президента пройдут в Украине 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

 
 
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Среди кандидатов в президенты больше всего в свой избирательный фонд перечислил средств действующий президент Петр Порошенко - 415 миллионов гривен, что является...
 
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