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Праздничный концерт ко Дню Воли сыграют сегодня в Минске
"Праздничный музыкальный джем" с Дмитрием Войтюшкевичем, Павлом Аракеляном и Игорем Ворошкевичем анонсировал в своем Фейсбуке Лявон Вольский.
О месте проведения концерта в честь 101-ой годовщины БНР музыкант обещает сообщить позже.
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"Праздничный музыкальный джем" с Дмитрием Войтюшкевичем, Павлом Аракеляном и Игорем Ворошкевичем анонсировал в своем Фейсбуке Лявон Вольский.
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