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Зась предлагает создать Лигу безопасного интернета?

25.03.2019 16:00 — Разное | Партизан  
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Секретарь Совбеза Беларуси объяснил, как он видит общественный контроль в Байнете.

Зась предлагает создать Лигу безопасного интернета?
В качестве примера общественного контроля в интернете секретарь Совбеза Станислав Зась привел российское добровольное общественное объединение.
 
«Можно обратиться к опыту той же России, там есть добровольное общественное объединение. Да, оно патронируется государством и взаимодействует с госорганами — но тысячи людей на волонтерских началах в свое свободное время мониторят интернет с тем, чтобы обнаружить там запрещенную информацию. Например, пропаганду насилия, порнографию, наркотики. Они выявляют все это и направляют в соответствующие органы», — рассказал Станислав Зась в интервью порталу TUT.by, объясняя положения недавно принятой Концепции информационной безопасности.

Он считает, что в Беларуси есть немало людей, готовых помогать власти следить за информацией в интернете и делать наше информационное пространство безопасным. По словам секретаря Совбеза, речь в первую очередь идет о негативе, который может навредить детям и обществу в целом.

Станислав Зась не назвал российскую организацию, которая могла бы стать примером для Беларуси. Можно предположить, что речь идет о так называемой «Лиге безопасного интернета». Эта российская околоправительственная организация существует в форме некоммерческого партнёрства и занимается «искоренением опасного контента путем самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка и рядовых пользователей».

Помимо прочего Лига была инициатором создания Единого реестра запрещённых сайтов РФ, а ее деятельность можно назвать цензурированием информации в интернете с помощью «православных IT-специалистов».


Любопытна и история создания организации — партнёрство создано в январе 2011 года фондом Marshall Capital Partners (основан Константином Малофеевым) и 4 крупными российскими провайдерами. Учредитель партнёрства — «Фонд Святителя Василия Великого», также возглавляемый Малофеевым, а сам он является председателем правления Лиги.

«Православного миллиардера» Константина Малофеева называют одним из активных участников разжигания конфликта на Востоке Украины. Игорь Гиркин (Стрелков) и Александр Бородай являлись сотрудниками структур Малофеева.
 


 
 
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Секретарь Совбеза Беларуси объяснил, как он видит общественный контроль в Байнете.
 
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