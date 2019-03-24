Госконтроль обнаружил на Оршанском инструментальном заводе незаконные зарплаты

Руководителям, специалистам и служащим ОАО «Оршанский инструментальный завод» в течение трех лет выплачивалась заработная плата в завышенных размерах. Как установили работники Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области, предприятию причинен ущерб на сумму свыше 265 тыс. рублей.





В 2015-2017 годах (до принятия комплексных мер по улучшению экономической ситуации в Оршанском районе в рамках выполнения поручения Лукашенко) заработная плата на инструментальном заводе выплачивалась несвоевременно. Чтобы скрыть этот факт, руководители предприятия, работавшие в те годы, вносили в госстатотчетность недостоверные сведения, преследуя свои интересы.





Следует пояснить, что в соответствии с законодательством размер заработной платы рядовых работников в условиях ее несвоевременной выплаты сохраняется в прежнем размере, а заработная плата руководителей, специалистов и служащих должна рассчитываться исходя из тарифной ставки первого разряда, установленной для работников бюджетной сферы.









Поскольку она была гораздо ниже действовавшей на предприятии, это влекло значительное снижение размера зарплаты управленцев. Чтобы этого избежать, директора инструментального завода давали незаконные указания о выплате заработной платы в завышенных размерах для руководителей, специалистов и служащих.





Сумма ущерба, причиненного этими действиями должностных лиц, в 2015-2017 годах превысила 265 тыс. рублей.





По материалам межрайонного отдела финансовых расследований в отношении двух бывших руководителей инструментального завода Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса.





Ведется расследование.