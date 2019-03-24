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Требования «Банка развития» к экономике достигли 5% ВВП
«Банк развития» по итогам 2018 года довел объем выданных кредитов до 5% ВВП. Об этом заявил в программе «Главный эфир» председатель правления банка Андрей Жишкевич.
«Банк очень успешно развивался предыдущие годы и 2018 год в этом смысле не исключение. То есть действительно очень сильная команда. На самом деле тоже один из стереотипов, что «Банк развития», выполняя функцию директивного кредитования, кредитует, не глядя, не изучая суть кредитуемых проектов. На самом деле я, придя из коммерческого банка, должен сказать, что здесь очень сильная кредитная экспертиза и, несмотря на такой вот достаточно щепетильный подход к отбору, в целом за прошлый год рост был порядка четверти, на 23% прирост требований к экономике страны банка. Превысила эта сумму 5 млрд. рублей. То есть это действительно большая цифра. 5% ВВП страны за прошлый год «Банк Развития» довел свой портфель до этой величины», — сказал он.
Среди знаковых проектов, прокредитованных банком, Андрей Жишкевич назвал строительство второй ВПП в аэропорту, приобретение самолетов «Белавиа».
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«Банк развития» по итогам 2018 года довел объем выданных кредитов до 5% ВВП. Об этом заявил в программе «Главный эфир» председатель правления банка Андрей Жишкевич.
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