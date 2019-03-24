ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура выяснила, как тратятся деньги из государственного инновационного фонда

25.03.2019 15:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Проверки показали, что в Могилевской области половина организаций, получивших бюджетные деньги на внедрение инноваций, заявленные проекты так и не реализовала. Прокуратура требует принять меры по взысканию средств с этих компаний.

Неэффективность расходования денег инновационного фонда Могилевского облисполкома подтвердила и проверка областной прокуратуры.  Так, 6 из 14 организаций  не выполнили в полной мере обязательства, которые послужили основанием для выделения ей бюджетных средств.

Отдельные предприятия не ввели в эксплуатацию технологическое оборудование или сделали это несвоевременно, нарушили требования законодательства о госзакупках при его приобретении, вовсе не приступили к выпуску новой продукции.

Приводятся и конкретные примеры. Так, одна из фирм так и не начала производство рыбной пасты в тюбиках, другая вместо предусмотренной инновационным проектом полножирной экструдированной сои наладила выпуск другой аграрной продукции на приобретенном за бюджетные деньги оборудовании.

С некоторых компаний, получивших деньги из фонда, но так и не реализовавших проекты, средства были взысканы. Так, по решению суда ОАО «ПМК-83 Водстрой» придется возместить неэффективно использованные средства в сумме 638,6 тыс. рублей.


Также проверка выявила факт завладения финансовыми ресурсами инновационного фонда мошенническим путем.

Так, после выделения коммерческой структуре из бюджета 1 млн рублей под реализацию проекта по изготовлению пленки с флексографической печатью и разделительной пленки с тиснением  ее учредитель и директор, имея реальную возможность торгового сотрудничества с заводом в Китае, приобрели технологическое оборудование у созданной совместно с третьим лицом российской фирмы. Документально российский контрагент выступил посредником в продаже оборудования, искусственно завысив его стоимость по сравнению с предложением завода-изготовителя более чем в 2 раза. В результате предприниматели завладели и распорядились по своему усмотрению финансовыми ресурсами инновационного фонда Могилевского облисполкома в сумме 555 тыс. рублей - разницей между фактической и завышенной ценой.

По приговору суда трое обвиняемых осуждены за мошенничество в особо крупном размере к 7 годам лишения свободы с конфискацией имуства, с них в полном объеме взыскан в пользу областного бюджета причиненный преступлением ущерб.

По итогам проверки прокуратура Могилевской области внесла в Могилевский облисполком представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства при использовании средств инновационного фонда, предложила принять меры к взысканию с организаций неэффективно использованных ими бюджетных средств.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверки показали, что в Могилевской области половина организаций, получивших бюджетные деньги на внедрение инноваций, заявленные проекты так и не реализовала....
 
Новости дня
Новости разные
 
ХОЧУ СКИДКУ! «Красная цена» в «Евроопт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика