Прокуратура выяснила, как тратятся деньги из государственного инновационного фонда

Неэффективность расходования денег инновационного фонда Могилевского облисполкома подтвердила и проверка областной прокуратуры. Так, 6 из 14 организаций не выполнили в полной мере обязательства, которые послужили основанием для выделения ей бюджетных средств.





Отдельные предприятия не ввели в эксплуатацию технологическое оборудование или сделали это несвоевременно, нарушили требования законодательства о госзакупках при его приобретении, вовсе не приступили к выпуску новой продукции.





Приводятся и конкретные примеры. Так, одна из фирм так и не начала производство рыбной пасты в тюбиках, другая вместо предусмотренной инновационным проектом полножирной экструдированной сои наладила выпуск другой аграрной продукции на приобретенном за бюджетные деньги оборудовании.





С некоторых компаний, получивших деньги из фонда, но так и не реализовавших проекты, средства были взысканы. Так, по решению суда ОАО «ПМК-83 Водстрой» придется возместить неэффективно использованные средства в сумме 638,6 тыс. рублей.









Также проверка выявила факт завладения финансовыми ресурсами инновационного фонда мошенническим путем.





Так, после выделения коммерческой структуре из бюджета 1 млн рублей под реализацию проекта по изготовлению пленки с флексографической печатью и разделительной пленки с тиснением ее учредитель и директор, имея реальную возможность торгового сотрудничества с заводом в Китае, приобрели технологическое оборудование у созданной совместно с третьим лицом российской фирмы. Документально российский контрагент выступил посредником в продаже оборудования, искусственно завысив его стоимость по сравнению с предложением завода-изготовителя более чем в 2 раза. В результате предприниматели завладели и распорядились по своему усмотрению финансовыми ресурсами инновационного фонда Могилевского облисполкома в сумме 555 тыс. рублей - разницей между фактической и завышенной ценой.





По приговору суда трое обвиняемых осуждены за мошенничество в особо крупном размере к 7 годам лишения свободы с конфискацией имуства, с них в полном объеме взыскан в пользу областного бюджета причиненный преступлением ущерб.





По итогам проверки прокуратура Могилевской области внесла в Могилевский облисполком представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства при использовании средств инновационного фонда, предложила принять меры к взысканию с организаций неэффективно использованных ими бюджетных средств.