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Руслан Васильев: «Белорусы вышли на поле в бело-красной форме, став копией сборной Польши. Кто придумал такое копирование?»

25.03.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Известный журналист Руслан Васильев поделился мнением о форме сборной Беларуси в матче против Северной Ирландии.

«Однако прежде – о гардеробных переменах. Белорусские гостевые комплекты игровой формы удивляли и прежде. Помните жуткий могильно-черный образец, так порой гармонировавший с футболом белорусов? По итогам Роттердама показалось, что времена лихих экспериментов позади, ведь в Голландии сыграли в нейтральном белом комплекте.

Однако, как оказалось, у нас есть возможность разнообразия. В Белфасте белорусы вышли на поле в белых майках, но красных трусах, став копией сборной Польши. Это ее классическая форма, ассоциирующаяся с Лято, Дзекановски, Бонеком, а сегодня Левандовски. Кто придумал такое копирование? Или в этом есть какая-то подоплека?

И если после поражения в Роттердаме надо было по традициям спортивного суеверия «сменить масть», то можно было попросить Криушенко отказаться от алого галстука, который сейчас является знаменитой фишкой президента США Дональда Трампа. То, как он был завязан у белорусского тренера (речь о длине), определить не получилось.

При этом в любом случае галстук диссонировал с футболом белорусов», – написал Васильев.
 
 
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Известный журналист Руслан Васильев поделился мнением о форме сборной Беларуси в матче против Северной Ирландии.
 
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