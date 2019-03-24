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Бывает: руководитель "подставил" починенного и лишился должности и свободы

25.03.2019 15:29 — Разное | Партизан  
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Руководитель одного из сельхозпредприятий Жлобинского района на служебном автомобиле «ГАЗ-31105» «с ветерком» проехал в зоне контроля скоростного режима радаром.


фото носит иллюстративный характер

Однако, чтобы избежать наказания за административное правонарушение, предоставил в правоохранительные органы сведения, что за рулём находился его подчинённый.

Последний был оштрафован. 

Но на этом история не заканчивается.

Сотрудники отделения БЭП РОВД сверили данные камеры фотофиксации и установили несоответствие лиц, управлявших в тот день транспортным средством. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 УК Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).


Суд приговорил руководителя к трём годам лишения свободы, отсрочил исполнение наказания на два года, а также оштрафовал его на сумму 7350 рублей и лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на два года.

 
 
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Руководитель одного из сельхозпредприятий Жлобинского района на служебном автомобиле «ГАЗ-31105» «с ветерком» проехал в зоне контроля скоростного режима радаром.
 
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