|
Бывает: руководитель "подставил" починенного и лишился должности и свободы
Руководитель одного из сельхозпредприятий Жлобинского района на служебном автомобиле «ГАЗ-31105» «с ветерком» проехал в зоне контроля скоростного режима радаром.
фото носит иллюстративный характер
Однако, чтобы избежать наказания за административное правонарушение, предоставил в правоохранительные органы сведения, что за рулём находился его подчинённый.
Последний был оштрафован.
Но на этом история не заканчивается.
Сотрудники отделения БЭП РОВД сверили данные камеры фотофиксации и установили несоответствие лиц, управлявших в тот день транспортным средством. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 УК Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).
Суд приговорил руководителя к трём годам лишения свободы, отсрочил исполнение наказания на два года, а также оштрафовал его на сумму 7350 рублей и лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на два года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель одного из сельхозпредприятий Жлобинского района на служебном автомобиле «ГАЗ-31105» «с ветерком» проехал в зоне контроля скоростного режима радаром.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)