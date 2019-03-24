



фото носит иллюстративный характер





Однако, чтобы избежать наказания за административное правонарушение, предоставил в правоохранительные органы сведения, что за рулём находился его подчинённый.





Последний был оштрафован.





Но на этом история не заканчивается.





Сотрудники отделения БЭП РОВД сверили данные камеры фотофиксации и установили несоответствие лиц, управлявших в тот день транспортным средством. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 УК Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).









Суд приговорил руководителя к трём годам лишения свободы, отсрочил исполнение наказания на два года, а также оштрафовал его на сумму 7350 рублей и лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на два года.