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Под Киевом белорус с особой жестокостью убил водителя Uber

25.03.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Возле автодороги в Яготинском районе (на востоке Киевской области) 20 марта 73-летняя местная жительница обнаружила мужской обгоревший труп, написал у себя в фейсбуке заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

На следующий день в полицию обратилась женщина, сообщившая, что пропал ее 37-летний муж, который работал водителем Ubera на собственном авто Аudi A5.

23 марта убийца был задержан — это 29-летний мужчина, гражданин Беларуси, который находился в розыске в своей стране за мошенничество, а последнее время проживал в Киеве.

«Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось. Этот выродок ради того, чтобы завладеть автомобилем 2012 года убил молодого человека. Оставил мать без сына, жену без мужа. Сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца», — возмущенно написал Аброськин.

 
 
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Возле автодороги в Яготинском районе (на востоке Киевской области) 20 марта 73-летняя местная жительница обнаружила мужской обгоревший труп, написал у себя в...
 
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