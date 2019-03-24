Под Киевом белорус с особой жестокостью убил водителя Uber

На следующий день в полицию обратилась женщина, сообщившая, что пропал ее 37-летний муж, который работал водителем Ubera на собственном авто Аudi A5.





23 марта убийца был задержан — это 29-летний мужчина, гражданин Беларуси, который находился в розыске в своей стране за мошенничество, а последнее время проживал в Киеве.





«Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось. Этот выродок ради того, чтобы завладеть автомобилем 2012 года убил молодого человека. Оставил мать без сына, жену без мужа. Сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца», — возмущенно написал Аброськин.



