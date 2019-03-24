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Учитель из кенийской сельской школы стал лучшим преподавателем мира и получил премию в $1 млн
Преподаватель одной из сельских школ Кении, член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи признан лучшим в мире учителем.
Об этом говорится на официальном сайте премии Global Teacher Prize.
Как сообщается, 36-летний Табичи, который преподает детям естественные науки, ежемесячно тратит 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупая им одежду и другие необходимые вещи, а также на поддержку образовательных проектов.
Кроме того, каждые выходные он проводит для школьников дополнительные занятия.
Церемония награждения лучшего в мире учителя состоялась в Дубае 24 марта, а имя победителя озвучил известный актер Хью Джекман.
Размер премии, полученной кенийцем, составил $1 млн.
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Преподаватель одной из сельских школ Кении, член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи признан лучшим в мире учителем.
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