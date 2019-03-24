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Учитель из кенийской сельской школы стал лучшим преподавателем мира и получил премию в $1 млн

25.03.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Преподаватель одной из сельских школ Кении, член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи признан лучшим в мире учителем.



Об этом говорится на официальном сайте премии Global Teacher Prize.

Как сообщается, 36-летний Табичи, который преподает детям естественные науки, ежемесячно тратит 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупая им одежду и другие необходимые вещи, а также на поддержку образовательных проектов.

Кроме того, каждые выходные он проводит для школьников дополнительные занятия.

Церемония награждения лучшего в мире учителя состоялась в Дубае 24 марта, а имя победителя озвучил известный актер Хью Джекман.

Размер премии, полученной кенийцем, составил $1 млн.


 
 
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Преподаватель одной из сельских школ Кении, член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи признан лучшим в мире учителем.
 
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