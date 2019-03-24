Учитель из кенийской сельской школы стал лучшим преподавателем мира и получил премию в $1 млн









Об этом говорится на официальном сайте премии Global Teacher Prize.





Как сообщается, 36-летний Табичи, который преподает детям естественные науки, ежемесячно тратит 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупая им одежду и другие необходимые вещи, а также на поддержку образовательных проектов.





Кроме того, каждые выходные он проводит для школьников дополнительные занятия.





Церемония награждения лучшего в мире учителя состоялась в Дубае 24 марта, а имя победителя озвучил известный актер Хью Джекман.





Размер премии, полученной кенийцем, составил $1 млн.



