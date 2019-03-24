Настораживает: зам Бабича в Минске работал генконсулом РФ в Симферополе перед оккупацией Крыма

Однако, как оказалось, есть в посольстве РФ еще один весьма подозрительный сотрудник, который к тому же является фактически вторым человеком после Бабича — 58-летней дипломат Владимир Андреев.













Биография Владимира Андреева весьма примечательна: он всю карьеру проработал в системе советского и российского МИД, причем до 2013 года являлся генконсулом России в украинском Крыму, в Симферополе.





С должности Андреев ушел после скандала: он назвал крымских татар «коллективными предателями».





Дело было так: в Севастополе проходила презентация фильма о сталинской депортация татар, на которую должны были прийти гости из России. Андреев перед показом пригласил их к себе и запретил идти на премьеру. Почему?





Потом он объяснял позицию журналистам: «Россия не могла быть представлена на премьере фильма, искажающего правду о Великой Отечественной войне. […] В нем не затронута тема сотрудничества лиц крымскотатарской национальности с фашистскими оккупантами. […] Тема предательства со стороны представителей крымскотатарского населения должна присутствовать как объяснение депортации. […] Это абсолютно официально. Запишите и прокручивайте любому крымскому татарину. Мое слово и слово России должно звучать», — сказал он.









В итоге дело едва не завершилось штурмом российского представительства татарами, которых огулом в оправдание депортации назвали предателями.





Ряд украинских политических партий призвал к выдворению Андреева из страны, в итоге тот ушел сам.





Но сейчас всплыл, как видим, помощником Бабича в Минске.





За деятельность в Крыму Андреева стали называть «лучшим другом Сталина».



