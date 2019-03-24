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Миллионер Шакутин про свой бизнес в России: Я работаю в родном отечестве

25.03.2019 15:06 — Разное | Партизан  
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На телеканале «Россия-24» вышел большой репортаж о жизни в Минске посла России в Беларуси Михаила Бабича. Показали, и как дипломат посещает предприятие «Амкодор», которое возглавляет миллионер Александр Шакутин.



«Вот другой пример успешного взаимодействия Беларуси и России — недалеко от Минска Михаил Бабич посещает сразу несколько заводов, где производят продукцию из каучука, надежную гидравлику и выпускают на поля такие вот автомобили. Российский металл, российский каучук, российские комплектующие, производство локализовано здесь — в Беларуси», — отмечает корреспондент «России-24».

Журналист сказал, что белорусы строят два завода в России — в Брянской области и Карелии, где производить будут не только сельскохозяйственную технику, но и для лесозаготовок.

«Маленькая Беларусь умудряется инвестировать в огромную Россию, создавать рабочие места», — отмечают они.

«Почему вам нравится работать в России?» — спросили у председателя совета директоров ОАО «Амкодор» Александра Шакутина.

«Банально скажу, но это наши братья. Я не чувствую, что работаю в России, я работаю в родном отечестве, союзе России и Беларуси», — сказал бизнесмен.


 
Теги: Минск
 
 
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На телеканале «Россия-24» вышел большой репортаж о жизни в Минске посла России в Беларуси Михаила Бабича. Показали, и как дипломат посещает предприятие «Амкодор»,...
 
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