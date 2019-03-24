|
Миллионер Шакутин про свой бизнес в России: Я работаю в родном отечестве
На телеканале «Россия-24» вышел большой репортаж о жизни в Минске посла России в Беларуси Михаила Бабича. Показали, и как дипломат посещает предприятие «Амкодор», которое возглавляет миллионер Александр Шакутин.
«Вот другой пример успешного взаимодействия Беларуси и России — недалеко от Минска Михаил Бабич посещает сразу несколько заводов, где производят продукцию из каучука, надежную гидравлику и выпускают на поля такие вот автомобили. Российский металл, российский каучук, российские комплектующие, производство локализовано здесь — в Беларуси», — отмечает корреспондент «России-24».
Журналист сказал, что белорусы строят два завода в России — в Брянской области и Карелии, где производить будут не только сельскохозяйственную технику, но и для лесозаготовок.
«Маленькая Беларусь умудряется инвестировать в огромную Россию, создавать рабочие места», — отмечают они.
«Почему вам нравится работать в России?» — спросили у председателя совета директоров ОАО «Амкодор» Александра Шакутина.
«Банально скажу, но это наши братья. Я не чувствую, что работаю в России, я работаю в родном отечестве, союзе России и Беларуси», — сказал бизнесмен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На телеканале «Россия-24» вышел большой репортаж о жизни в Минске посла России в Беларуси Михаила Бабича. Показали, и как дипломат посещает предприятие «Амкодор»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)