Миллионер Шакутин про свой бизнес в России: Я работаю в родном отечестве









«Вот другой пример успешного взаимодействия Беларуси и России — недалеко от Минска Михаил Бабич посещает сразу несколько заводов, где производят продукцию из каучука, надежную гидравлику и выпускают на поля такие вот автомобили. Российский металл, российский каучук, российские комплектующие, производство локализовано здесь — в Беларуси», — отмечает корреспондент «России-24».





Журналист сказал, что белорусы строят два завода в России — в Брянской области и Карелии, где производить будут не только сельскохозяйственную технику, но и для лесозаготовок.





«Маленькая Беларусь умудряется инвестировать в огромную Россию, создавать рабочие места», — отмечают они.





«Почему вам нравится работать в России?» — спросили у председателя совета директоров ОАО «Амкодор» Александра Шакутина.





«Банально скажу, но это наши братья. Я не чувствую, что работаю в России, я работаю в родном отечестве, союзе России и Беларуси», — сказал бизнесмен.



