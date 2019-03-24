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Хватит телепаться: Лукашенко поручил аграриям выйти на самоокупаемость
25.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Выйти на самоокупаемость и выращивать то, что требует рынок. Такие задачи поставил перед аграриями президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвской области, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.
Ранняя весна заставляет аграриев выйти в поля с опережением срока на три недели. В агрогородке Добрейка, недалеко от малой родины президента, готовность техники №1. Тракторы белорусские. Парк не обновлялся больше пяти лет, но это не проблема.
«Любая техника нормально работает, если ее обслуживать», – говорит Лукашенко трактористам.
Техники у хозяйства немного, но она универсальная. Подойдет и для косилки, и для бороны. При поломке в местных мастерских все починят. Токарь Сергей Дмитроченко за 35 лет работы каких только деталей не вытачивал.
Это хозяйство одно из крепких в районе. Здесь и мясо-молочная ферма и поля с высокоурожайными культурами. Но таких в Могилевской области немного. Потому регион в сельском хозяйстве отстает по всем направлениям. Президент требует срочно исправить ситуацию.
Лукашенко уверен – сельскому хозяйству нужна новая концепция, надо выращивать то, что требует рынок. Тогда хозяйства станут самоокупаемыми и перестанут каждый год просить финансы на топливо, семена, технику.
«Брусника, черника, грибы… Надо напрячься и делать то, что надо для рынка. Надо прыгнуть по-новому. Так просто денег не получите», – предупредил глава государства.
Поднимать отрасль помогут промышленные предприятия. Будут давать аграриям кредиты. Тогда многие сельчане смогут зарабатывать больше. Во вторник, 26 марта, Александр Лукашенко продолжит инспектировать хозяйства Могилевской области.
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Президент Беларуси уверен – сельскому хозяйству нужна новая концепция, надо выращивать то, что требует рынок.
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