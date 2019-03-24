Что взять в поход и на отдых на природе?



Туристические походы — возможность отлично провести время в компании друзей, насладиться красотой природы. Главное — правильно подготовиться к предстоящему путешествию. Предлагаем разобраться с тем, что взять в поход, чтобы чувствовать себя комфортно и легко.

Содержание:

Правила выбора одежды





Сначала определитесь с тем, что будете надевать. Обычно теплой порой в городах жарко, но ночью на природе обычно достаточно прохладно. Поэтому собирая вещи, возьмите свитер с длинным рукавом, спортивные штаны, теплые носки. Штаны лучше выбирать на подкладке, поскольку они легко сохнут и защищают от укусов насекомых.

Шорты выбирать рекомендуется из легких материалов. Легким вариантом верха станет термофутболка, моментально впитывающая пот. Поверх футболки надевают ветровки с сетчатой подкладкой или без нее. Не забудьте дождевик, чтобы не намокнуть во время дождей.

Важен головной убор. Подойдут кепки, панамы, банданы. Носки лучше выбирать бесшовные. Обувь надевайте с прочной, твердой подошвой и обязательно удубную. Не забудьте взять плавки, купальник, дополнительную футболку, носки, белье, обувь.

Выбираем рюкзак





Городские рюкзаки в турпоходе — плохое решение. Выбирайте исключительно туристические модели. Идеальный объем — 55−100 л. Спинка должна быть жесткой, важно наличие нагрудных, поясных ремней.

Спальные мешки и палатки





Важные вещи, которые нужно взять в поход, — это палатки, спальные мешки, гарантирующие комфортный сон на природе. Палатку выбирайте исключительно непромокаемую, отдавайте предпочтение вместительным моделям для комфортного расположения личных вещей. Если берется одна палатка на несколько путешественников, тогда учитывайте, что ее вместительность должна соответствовать количеству туристов.

Спальные мешки специалисты рекомендуют выбирать теплые. Это связано, с тем, что ночи все равно будут холодными, какой бы не была дневная температура. Изучите характеристики мешков, чтобы понимать, какое тепло они гарантируют. Также не забудьте взять каремат. Его незначительный вес не затруднит путешествие, зато на коврике удобно расположиться во время путешествия.

Туристическое питание





Берите минимальное количество посуды: кружку, тарелку из металла, вилку, ложку. Нож выбирают походный. При необходимости варить еду, подготовьте котелок. Может понадобиться металлическая кастрюля, чайник. С собой берут консервы, полуфабрикаты, которые хорошо хранятся и быстро готовятся.

Гигиенические средства





Гели для душа, шампуни — не вариант для похода. Зубная паста, дорожные зубные щетки, сухой шампунь, мыло — минимум, которого достаточно. Туалетная бумага или салфетки — незаменимый атрибут. Пригодится спрей от комаров, солнцезащитные кремы, антибактериальные спреи для рук.

Аптечка состоит из перевязочных материалов, пластырей, кровоостанавливающих средств, обезболивающих, сердечных, жаропонижающих. Также обязательно берут антишоковые вещества, противоаллергенные. Обязательно добавляют активированный уголь, средства от солнечных ожогов.

Что взять в поход из мелочей





Мобильный телефон — средство связи, без которого сложно представить современную личность. Загрузите на него карту местности, он послужит полезным атрибутом в походе.

Для ночевки незаменимой вещью станет фонарик и, конечно, батарейки к нему. Не обойтись без спичек, компаса, бумажной карты территории. Некоторые туристы берут с собой трекинговые палки, помогающие в передвижении.

Составьте предварительный список того, что взять в поход, тогда удастся учесть незначительные мелочи. Собираясь в путешествие группой, распределите важные предметы между собой.

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