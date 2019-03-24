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Новый опрос подтвердил лидерство Зеленского в президентском рейтинге Украины
25.03.2019 16:35 — Разное | Ежедневник
фото: news.yzndex.ru
При этом Юлия Тимошенко подвинула в рейтинге Петра Порошенко, переместившись на второе место.
В опросе приняли участие 15 тысяч респондентов во всех областях Украины, сообщает
Речь идет о совместном исследовании, проведенном усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг) 5-14 марта.
Лидером гонки остается Зеленский, его готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Тимошенко поддерживают 16,6%, Порошенко - 16,4%. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 9,7%, Юрия Бойко – 8,4%, Олега Ляшко – 5,3%, Александра Вилкула – 4,0%, Игоря Смешко – 3,7%. Рейтинг других кандидатов – ниже 2%.
При этом каждый четвертый опрошенный пока не определился с выбором.
Отмечается, что Зеленский имеет прочные электоральные позиции на Юге и Востоке, также в Центре, на Западе, Севере и в столице. Тимошенко и Порошенко более популярны в центрально-западных макрорегионах.
Зеленский - лидер симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко – среди старших избирателей. Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко – женщины.
Отмечается, что антирейтинг кандидатов возглавляет Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовала бы за него ни при каких обстоятельствах.
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При этом Юлия Тимошенко подвинула в рейтинге Петра Порошенко, переместившись на второе место.
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