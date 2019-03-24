Новый опрос подтвердил лидерство Зеленского в президентском рейтинге Украины

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При этом Юлия Тимошенко подвинула в рейтинге Петра Порошенко, переместившись на второе место.

В опросе приняли участие 15 тысяч респондентов во всех областях Украины, сообщает УНИАН , отмечая, что в исследовании не принимали участие жители Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о совместном исследовании, проведенном усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг) 5-14 марта.

Лидером гонки остается Зеленский, его готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Тимошенко поддерживают 16,6%, Порошенко - 16,4%. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 9,7%, Юрия Бойко – 8,4%, Олега Ляшко – 5,3%, Александра Вилкула – 4,0%, Игоря Смешко – 3,7%. Рейтинг других кандидатов – ниже 2%.

При этом каждый четвертый опрошенный пока не определился с выбором.

Отмечается, что Зеленский имеет прочные электоральные позиции на Юге и Востоке, также в Центре, на Западе, Севере и в столице. Тимошенко и Порошенко более популярны в центрально-западных макрорегионах.

Зеленский - лидер симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко – среди старших избирателей. Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко – женщины.

Отмечается, что антирейтинг кандидатов возглавляет Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовала бы за него ни при каких обстоятельствах.



Ранее были представлены результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 марта 2019 года. Согласно им, рейтинг шоумена Владимира Зеленского в списке кандидатов в президенты перевалил за 30% - за него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Дальше шли президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).