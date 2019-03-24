На торгах в Толочине ажиотаж: скупают арестованные за долги магазины местного райпо

В этом году уже второй магазин Толочинского райпо продали на аукционе в условиях огромной конкуренции. Торги держали потенциальных покупателей в напряжении почти 10 часов, растянулись на 56 шагов, а цена продажи строения составила 277,5 тысячи рублей, превысив начальную в 2,5 раза, пишут «Витебские вести».





На магазин претендовали 11 покупателей. Будущий победитель вступил в борьбу на 12-м шаге, пытался побыстрее отсечь конкурентов, несколько раз увеличивая цену на 10 тысяч рублей, а однажды добавил 13 тысяч. Это стало самым большим повышением ставки.

Универсам «Удобный» находился под арестом за долги. Одноэтажное здание площадью 328,5 кв. м с сараем и подвалом занимает земельный участок в 0,123 га недалеко от центра города.

В этом году это уже второй магазин райпо, проданный органами принудительного исполнения. В январе с молотка ушел торговый центр за 760 тысяч рублей. Если смотреть на стоимость квадратного метра, сформированную на торгах, то нынешнее приобретение обошлось новому собственнику дороже.

Толочинское райпо — практически банкрот .

— По постановлению Витебского облпотребсоюза от 9 января, в связи с предстоящим банкротством райпо мы должны передать другим организациям все наши торговые объекты, ресторан, универмаг. Одно здание, принадлежащее организации, мы продали, но этих средств недостаточно, чтобы рассчитаться с долгами. Еще три здания выставили на продажу с аукциона, — сообщила TUT.BY исполняющая обязанности председателя правления Толочинского райпо Людмила Клопота.