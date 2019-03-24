ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На торгах в Толочине ажиотаж: скупают арестованные за долги магазины местного райпо

25.03.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В этом году уже второй магазин Толочинского райпо продали на аукционе в условиях огромной конкуренции. Торги держали потенциальных покупателей в напряжении почти 10 часов, растянулись на 56 шагов, а цена продажи строения составила 277,5 тысячи рублей, превысив начальную в 2,5 раза, пишут «Витебские вести».


На магазин претендовали 11 покупателей. Будущий победитель вступил в борьбу на 12-м шаге, пытался побыстрее отсечь конкурентов, несколько раз увеличивая цену на 10 тысяч рублей, а однажды добавил 13 тысяч. Это стало самым большим повышением ставки.

Универсам «Удобный» находился под арестом за долги. Одноэтажное здание площадью 328,5 кв. м с сараем и подвалом занимает земельный участок в 0,123 га недалеко от центра города.

В этом году это уже второй магазин райпо, проданный органами принудительного исполнения. В январе с молотка ушел торговый центр за 760 тысяч рублей. Если смотреть на стоимость квадратного метра, сформированную на торгах, то нынешнее приобретение обошлось новому собственнику дороже.

Толочинское райпо — практически банкрот.

— По постановлению Витебского облпотребсоюза от 9 января, в связи с предстоящим банкротством райпо мы должны передать другим организациям все наши торговые объекты, ресторан, универмаг. Одно здание, принадлежащее организации, мы продали, но этих средств недостаточно, чтобы рассчитаться с долгами. Еще три здания выставили на продажу с аукциона, — сообщила TUT.BY исполняющая обязанности председателя правления Толочинского райпо Людмила Клопота.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году уже второй магазин Толочинского райпо продали на аукционе в условиях огромной конкуренции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус сбежал из воинской части в Печах. Его ищут шесть дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика